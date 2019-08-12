Итоги недели: День города, запрещённые могилы и «блэкаут» на Тагильской лагуне

Во-первых, ещё раз поздравляем всех с Днём города, уже прошедшим. Праздник в Нижнем Тагиле прошёл под девизом «Сегодня — только отдых». Театральные представления, конкурсы, бои под горой, кинофестиваль и «Иванушки International» — подробнее про это в нашем обзоре «Как тагильчане отпраздновали день города — 2019».

Фото: ntagil.org

Наш подарок Нижнему Тагилу — интерактивная карта, на которой можно следить за благоустройством города. На ней отмечены все главные проекты, кликнув на которые вы получите всю информацию и последние новости о ходе работ.

Теперь к новостям менее приятным. «Уралстроймонтаж», который строил Тагильскую лагуну, уведомил прокуратуру о предстоящем демонтаже своих энергосетей, вследствие которого, по словам представителя компании часть набережной останется без электричества. В мэрии это, правда, опровергли, заверив, что все соцобъекты обслуживаются оборудованием, которое стоит на городском балансе, однако застройщики наставивают: их кабели питают не соцобъекты, а расположенные на Лагуне предприятия «Демидов Плаза», кафе «Nebar» и фитнес-клуб «Bright Fit». Компания уже разослала уведомления предприятиям о предстоящем демонтаже энергосетей, а также запросила у «Облкоммунэнерго» дату и время доступа к станции для отсоединения кабеля.

Фото: ntagil.org

Правоохранители сообщили о более 350 запрещённых могил на закрытых кладбищах ГГО. Якобы, местная похоронная служба за деньги продолжала проводить захоронения. В администрации однако настаивают, что это подзахоронения, которые не запрещены. Разбираться в этом предстоит прокуратуре.

Фото: grgo.ru

В июле рассказывали про бывшего руководителя медцентра «Уралхимпласта», после увольнения которой вскрылась информация о неправомерно выплаченных премиях, заработных платах, а также о невыгодных договорах аренды медоборудования с фирмой мужа — на 13 млн рублей ущерба набралось. А вот её сын — Дмитрий Писцов возглавлял с 2007 по 2018 год «Уральский завод пластификаторов», а вскоре предстанет перед судом по обвинению в «Злоупотребление полномочиями» и «Присвоение или растрата в крупном размере». По версии прокуратуры, Писцов, пользуясь служебным положением, при оплате счётов предприятия за энергопотребление выводил деньги в другую фирму — в общей сложности 10 миллионов рублей. Но наши источники говорят, что это только верхушка айсберга.

Фото: Группа "Вконтакте" - "Язнаю! - квиз в Нижнем" Тагиле