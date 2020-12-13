Антиковидная литургия и огромные очереди у «Меги». Итоги дня в Свердловской области

Сегодня в столице Урала в Храме-на-Крови состоялась последняя литургия, которую провел бывший митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. Также в богослужении участвовал новый глава митрополии — епископ Евгений (Кульберг). Литургия собрала большое количество прихожан, кроме того на ней присутствовали губернатор Евгений Куйвашев, замгубернатора Павел Креков, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский и другие представители власти. Журналисты отметили, что во время мероприятия не соблюдались меры против борьбы с коронавирусом. Некоторые верующие не соблюдали масочный режим и социальную дистанцию. Причащение проводили из одной ложечки для всех, а иконы, к которым прикладывались прихожане, не протирали после каждого человека. Также сами представители епархии не надевали маски на богослужении.