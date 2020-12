Антиковидная литургия и огромные очереди у «Меги». Итоги дня в Свердловской области

Рассказываем о главных событиях за 13 декабря в Свердловской области.

В Екатеринбурге в ТЦ «Мега», на входе в магазин «Икея» образовалась огромная очередь из желающих посетить магазин и совершить покупки. Людей было настолько много, что из-за ограничений по коронавирусу им приходилось стоять на улице, рядом с торговым центром. Покупателей запускали группами, многие из них пожаловались на отсутствие разметок для соблюдения социальной дистанции. Администрация «Меги» пояснила, что предпринимаются все необходимые меры, для того чтобы обезопасить посетителей от COVID-19. У ТЦ «Мега» в Екатеринбурге выстроилась огромная очередь из покупателей Сегодня глава Минздрава Свердловской области Андрей Карлов поехал с проверкой в городскую больницу Каменска-Уральского, где накануне в реанимации скончались 14 пациентов. Он собирается выяснить, с чем связано такое большое количество летальных случаев за сутки. Ранее СМИ сообщили о том, что у пациентов наблюдались проблемы с дыханием, врачи подозревали у них COVID-19. Умерли 14 пациентов: глава Минздрава Свердловской области едет с проверкой в больницу Сегодня в столице Урала в Храме-на-Крови состоялась последняя литургия, которую провел бывший митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. Также в богослужении участвовал новый глава митрополии — епископ Евгений (Кульберг). Литургия собрала большое количество прихожан, кроме того на ней присутствовали губернатор Евгений Куйвашев, замгубернатора Павел Креков, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский и другие представители власти. Журналисты отметили, что во время мероприятия не соблюдались меры против борьбы с коронавирусом. Некоторые верующие не соблюдали масочный режим и социальную дистанцию. Причащение проводили из одной ложечки для всех, а иконы, к которым прикладывались прихожане, не протирали после каждого человека. Также сами представители епархии не надевали маски на богослужении. Митрополит Кирилл на Урале провел последнюю литургию с нарушением антиковидных мер Хлебокомбинату в Первоуральске грозит распродажа имущества для погашения долгов по зарплате перед работниками. Следственный комитет Свердловской области возбудил уголовное дело в отношении руководства предприятия. Предварительно, с конца лета этого года зарплату не выплачивали 160 работникам хлебокомбината, долг перед ними составляет 2,4 миллиона рублей. Хлебокомбинату Первоуральска грозит продажа имущества из-за невыпалаты зарплат

