Аномальная жара и 13 загоревшихся домов. Итоги дня в Свердловской области
Сегодня, 21:10ОбществоФото: 1mediainvest.ru

Аномальная жара и 13 загоревшихся домов. Итоги дня в Свердловской области

Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 16 мая.

На дороге в Мурзинку женщина за рулем Ford Focus выехала на полосу для встречного движения и столкнулась с машиной Skoda Octavia. От силы удара последний отбросило на Mitsubishi Pajero, за которым в свою очередь ехал велосипедист. Все участники инцидента получили травмы различной степени тяжести. По словам очевидцев, в момент аварии женщина за рулем «Форд» находилась в состоянии алкогольного опьянения.

16 мая в Нижнем Тагиле аномальная жара +32 градуса. С 11 утра в городе была зафиксирована температура +30 градусов. К 14.00 она поднялась до +32 градусов. Осадков не наблюдалось. В Екатеринбурге температура поднялась до +35 градусов. Из-за аномального потепления подорожали вентиляторы и кондиционеры. Также в городе наблюдался смог и погода без осадков.

В Нижнем Тагиле из-под стражи отпустили бывшего опера Руслана Белоконного. Про словам адвоката мужчины, следователь хотел добиться в суде меры пресечения в виде заключения под стражу, но такой способ редко применяется к подозреваемым в преступлениях средней и легкой тяжести. В результате Руслан был отпущен домой, срок производства по делу продлен до 10 июня. По словам экс-полицейского, в изоляторе временного содержания к нему относились хорошо.

В СНТ «Луч» на Чусовском тракте под Екатеринбургом вспыхнул пожар, в котором пострадало 13 домов. В результате площадь пожара составила 1 400 квадратных метров. Порывистый ветер и плотная застройка площади повлияли на то, что огонь распространялся быстрее. Тушением занимались 56 человек личного состава и 18 единиц пожарной техники. По словам очевидцев, в огне начали взрываться баллоны.

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Екатеринбург
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