Вандалы и дрифт. Итоги дня в Нижнем Тагиле

Вандалы и дрифт. Итоги дня в Нижнем Тагиле

Сегодня, 20:31ОбществоФото: pixabay
Рассказываем о главных событиях 19 августа в Нижнем Тагиле.

На протяжении трех дней в Нижнем Тагиле фиксируют превышение допустимой концентрации формальдегида. С 12 по 13 августа уровень загрязнения составил два ПДК, 14 августа – 1,6 ПДК.

На перекресте улицы Зари и проспекта Вагоностроителей продолжаются ремонтные работы после провала грунта на трамвайных путях. Ремонт коллектора обойдется в 2,3 миллиона рублей. Работы по замене труб должны произвести до 29 августа.

Сегодня вандалы повредили скульптуру мастерок на Аллее строителей. Представители «Уральского объединения строителей» обратились с заявлением в полицию в надежде найти виновных и восстановить скульптуру за их счет.

В этом году Нижний Тагил вновь примет чемпионат Свердловской области по дрифту. Зрителей ожидает DRIFT-такси, развлекательная программа, выставка уникальных автомобилей, а также розыгрыш призов и мобильная кухня. Мероприятие пройдет на территории ГК «Аист».

Синоптики обещают тагильчанам похолодание в ближайшие дни, которое будет сопровождаться ливнями. На 20 августа по Свердловской области объявлено штормовое предупреждение.

В Нижнем Тагиле за минувшие сутки вновь были зарегистрированы случаи заражения коронавирусом. На этот раз заболевание подтвердилось у четырех человек.

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