5,5 млн штрафов и удушение ребенка в детском саду. Итоги дня в Свердловской области

Как минимум штрафов на 5,5 миллиона рублей выписано за два месяца с двух камер видеофиксации нарушений на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле. За август и сентябрь было зафиксировано 22,5 тысячи нарушений. При этом с одной из камер за август было выписано в 29 раз больше штрафов, чем в сентябре. В ГИБДД заявляют, что камеры работают исправно, обе они прошли поверку. Специалисты провели контрольные объезды, нарушений в работе объектов не выявлено.
Маме мальчика из Екатеринбурга, которого чуть не задушил одногруппник в детском саду, принесли извинения в управлении образования города. Там пояснили, что воспитатель отлучилась на несколько минут отлучилась из группы, в этот момент и произошла ссора. Ситуация будет разбираться на специальном совещании. Мама мальчика, который напал на пострадавшего рассказала, что ребенок пытался забрать ключик от игрушечного домика.
Абсолютный антирекорд по суточной заболеваемости установлен в Нижнем Тагиле, было зафиксировано 154 новых случая заболевания. За время пандемии инфекция диагностирована у 11 334 жителей города. Показатель за 19 октября побил данные Екатеринбурга, там выявлено 127 случаев коронавируса. Всего количество заболевших в свердловской области приближается к 150 тысячам человек.
Сотрудник УВЗ, 30-летний тагильчанин, задушил свою 18-летнюю подругу на Вагонке, а затем покончил с собой. Трагедия произошла после того, как молодые люди сходили на спортивную тренировку. После убийства мужчина пошел на работу не в свою смену, его нашли мертвым утром. Предварительно, он упал с высоты. На УВЗ и в правоохранительных органах выясняют обстоятельства происшествия.