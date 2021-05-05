5,5 млн штрафов и удушение ребенка в детском саду. Итоги дня в Свердловской области

Как минимум штрафов на 5,5 миллиона рублей выписано за два месяца с двух камер видеофиксации нарушений на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле. За август и сентябрь было зафиксировано 22,5 тысячи нарушений. При этом с одной из камер за август было выписано в 29 раз больше штрафов, чем в сентябре. В ГИБДД заявляют, что камеры работают исправно, обе они прошли поверку. Специалисты провели контрольные объезды, нарушений в работе объектов не выявлено.