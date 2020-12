Шансы против аутсорсинга и высокая заболеваемость. Итоги дня в Свердловской области

Рассказываем о главных событиях за 20 декабря в Свердловской области.

В Нижнем Тагиле за сутки было выявлено 24 случая коронавируса, всего в городе зафиксировано 3378 случаев заболевания с начала пандемии. В Свердловской области общее количество случаев составило 54 143, из них 403 человека выявили за сутки. 620 свердловчан находятся в тяжелом состоянии, 370 лежат в реанимации, 234 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. 409 человек было выписано из медицинских учреждений за сутки, всего выздоровело 46 446 человек. От новой коронавирусной инфекции за сутки скончались 16 пациентов, с начала пандемии зарегистрировано 1328 летальных случаев. В Свердловской области за сутки снова выявлено более 400 заболевших коронавирусом Сегодня в Нижнем Тагиле в 14.45 на улице Алтайская произошло ДТП. Водитель автомобиля «Лада Приора», 1977 года рождения, не справился с управлением и допустил столкновение с деревом. В результате ДТП водитель и пассажир получили перелом костей таза, закрытую черепно-мозговую травму, вывих голеностопных суставов и ушиб мозга. Приехавшие к месту происшествия спасатели, извлекли водителя при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента и передали пострадавшего сотрудникам скорой помощи. Водителя зажало в салоне: в Нижнем Тагиле на Вагонке «Лада Приора» въехала в дерево Первый губернатор Свердловской области, член Совета Федерации Эдуард Россель прокомментировал закрытие генконсульства США в Екатеринбурге. Он рассказал, что ведомство работало с 1994 года, открытию способствовало Министерство иностранных дел РФ. По словам Росселя, закрытие консульства обернется для уральцев неудобством в открытии виз, так как теперь за документами надо будет обращаться в Москву, процесс получения будет затягиваться, Экс-губернатор пояснил, что считает приостановку деятельности консульства временной, потому что властям США невыгодно закрывать его. Кроме того, Россель считает, что для уральских предпринимателей закрытие ведомства не является большой проблемой, так как у большинства крупных компаний есть представительства в столице России. Россель прокомментировал закрытие консульства США в Екатеринбурге У медиков скорой помощи из Нижнего Тагила стало больше шансов на отмену аутсорсинга после встречи с министром здравоохранения Свердловской области Андреем Карловым. Член профсоюза работников здравоохранения «Действие» Михаил Смольников пояснил, что встреча прошла не совсем так, как пишут СМИ. Не смотря на то, что о собрании им объявили накануне вечером, а главврач просил никого не приглашать, Смольников созвонился с экспертом по государственно-частному партнерству в здравоохранении Татьяной Валуевой. Она смогла вовремя прилететь из Москвы, однако никто не знал, что она присутствует в зале. По словам Михаила, он озвучивал доводы против перевода автопарка в частные руки, но его никто не слушал. Тогда он объявил что в зале находится эксперт. После того, как Валуева озвучила все те же самые проблемы, собрание свернули в срочном режиме. Карлов захотел с ней поговорить. Смольников отмечает, что их разговор длился с 12 до 18 часов и Валуева донесла министру всю ситуацию, и, в первую очередь, риски самого Карлова. Если возникнут проблемы и невыплата зарплаты, то отвечать будут главврач и министр здравоохранения. Смольников отметил, что встреча прошла продуктивно, он считает что будет попытка разорвать контракт на аутсорсинг. «У нас стало больше шансов»: медики скорой Тагила рассказали о встрече с Карловым

