Облава на ночной клуб и юная тагильчанка-певица. Итоги дня в Свердловской области

Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 24 января.

Юная жительница Нижнего Тагила Вика Старикова занимает первую строчку ТОП-100 хит-парада Детского радио с песней «Три желания». В данный рейтинг, который обновляется каждую неделю, входят лучшие детские песни. Они определяются голосованием. Сама Вика рассказала, что на YouTube клип на ее песню набрал свыше 63 миллионов просмотров. Тагильская звезда Вика Старикова ворвалась на первую строчку ТОП-100 Детского радио Под Нижним Тагилом, в поселке Билимбай, произошел пожар в частном садовом доме. Построение находилось в коллективном саду на площади 30 квадратных метров. В результате в тушении возгорания были задействованы две пожарные машины и семь спасателей. В садах под Нижним Тагилом сгорел частный дом В Екатеринбурге полицейские и бойцы ОМОН устроили облаву на ночной клуб Chili. В 23.30 посетителей оповестили о том, что они должны надеть маски и пройти к гардеробу. По словам свидетелей, клиентов выгоняли на улицу через запасной выход. Также, рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, с клиентами провели профилактическую беседу. В отношении организации планируется заведение административного материала из-за работы клуба в запрещенное время. В Екатеринбурге полиция и ОМОН устроили облаву на ночной клуб В Нижнем Тагиле на улице Космонавтов нетрезвый водитель Hyundai Matrix рано утром въехал на автомобиле в столб. В момент аварии в транспортном средстве не было пассажиров. Сам водитель также не пострадал. Теперь ему грозит лишение прав на срок от 1,5 до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей. Потерял колесо: в Нижнем Тагиле на Вые пьяный водитель на иномарке въехал в столб

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter