Гибель ребенка и закрытие «Мегамартов». Итоги дня в Свердловской области

9-летний мальчик погиб от удара током на крыльце магазина в Нижнем Тагиле. Инцидент произошел поздно вечером 23 июля на улице Победы. Женщина с сыном зашли в магазин, чтобы купить воды. В какой-то момент ребенок вышел на улицу и задел решетку блока кондиционера, установленные на входе на стене. От удара током он упал на землю. Ребенка на «скорой» увезли в больницу, где он скончался.