Гибель ребенка и закрытие «Мегамартов». Итоги дня в Свердловской области

9-летний мальчик погиб от удара током на крыльце магазина в Нижнем Тагиле. Инцидент произошел поздно вечером 23 июля на улице Победы. Женщина с сыном зашли в магазин, чтобы купить воды. В какой-то момент ребенок вышел на улицу и задел решетку блока кондиционера, установленные на входе на стене. От удара током он упал на землю. Ребенка на «скорой» увезли в больницу, где он скончался.
Из-за пуш-уведомлений жительница Екатеринбурга лишилась 200 тысяч рублей. После того, как женщина получила СМС о снятии денег, она в течение трех минут позвонила в банк, но средства уже ушли, вернуть их не смогли. Сейчас пострадавшая подала в суд на ВТБ и требует вернуть деньги.
Полицейские установили личности молодых людей, которые разгуливали в Екатеринбурге с отрубленной головой животного. Они смеялись и подходили к прохожим, демонстрируя головы и кишки. В одном из лифтов многоэтажки компания попала на камеры видеонаблюдения.
В Свердловской области закроются некоторые магазины «Мегамарт» и «Дикси», а в работу оставшихся будут внесены корректировки. Это связано с тем, что у торговой сети появился новый собственник – «Магнит». При этом состав работников «Мегамарта» и «Дикси» в «Магните» пообещали «обязательно сохранить».