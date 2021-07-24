Гибель ребенка и закрытие «Мегамартов». Итоги дня в Свердловской области

Гибель ребенка и закрытие «Мегамартов». Итоги дня в Свердловской области
Гибель ребенка и закрытие «Мегамартов». Итоги дня в Свердловской области
Сегодня, 20:31ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 24 июля.

9-летний мальчик погиб от удара током на крыльце магазина в Нижнем Тагиле. Инцидент произошел поздно вечером 23 июля на улице Победы. Женщина с сыном зашли в магазин, чтобы купить воды. В какой-то момент ребенок вышел на улицу и задел решетку блока кондиционера, установленные на входе на стене. От удара током он упал на землю. Ребенка на «скорой» увезли в больницу, где он скончался.

Из-за пуш-уведомлений жительница Екатеринбурга лишилась 200 тысяч рублей. После того, как женщина получила СМС о снятии денег, она в течение трех минут позвонила в банк, но средства уже ушли, вернуть их не смогли. Сейчас пострадавшая подала в суд на ВТБ и требует вернуть деньги.

Полицейские установили личности молодых людей, которые разгуливали в Екатеринбурге с отрубленной головой животного. Они смеялись и подходили к прохожим, демонстрируя головы и кишки. В одном из лифтов многоэтажки компания попала на камеры видеонаблюдения.

В Свердловской области закроются некоторые магазины «Мегамарт» и «Дикси», а в работу оставшихся будут внесены корректировки. Это связано с тем, что у торговой сети появился новый собственник – «Магнит». При этом состав работников «Мегамарта» и «Дикси» в «Магните» пообещали «обязательно сохранить».

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