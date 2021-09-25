Прощание с убитой семьей и суицид 17-летней девушки. Итоги дня в Свердловской области

17-летняя девушка покончила с собой в Староуткинске. 20 сентября ее тело обнаружил дед — опекун погибшей. Местные жители рассказывают, что девушку вместе с сестрой воспитывали дед и бабушка. Наиболее близким человеком для нее была старшая сестра, которая уехала в Первоуральск и вышла замуж. Местные жители подозревают, что до суицида ее довел родной дед. Они не раз видели, как он вместе с внучкой ходил в баню. Также в поселке говорили, что девушка была беременна от своего опекуна.