Прощание с убитой семьей и суицид 17-летней девушки. Итоги дня в Свердловской области

17-летняя девушка покончила с собой в Староуткинске. 20 сентября ее тело обнаружил дед — опекун погибшей. Местные жители рассказывают, что девушку вместе с сестрой воспитывали дед и бабушка. Наиболее близким человеком для нее была старшая сестра, которая уехала в Первоуральск и вышла замуж. Местные жители подозревают, что до суицида ее довел родной дед. Они не раз видели, как он вместе с внучкой ходил в баню. Также в поселке говорили, что девушка была беременна от своего опекуна.
О жизни после реалити рассказала жительница Екатеринбурга Анастасия Куприянова, которая приняла участие в шоу «Солдатки. Спецназ». По словам девушки, она стала участницей реалити добровольно. Свердловчанка хотела получить навыки самоконтроля и стать более дисциплинированной, однако в результате осталась без любимого человека и получила проблемы со здоровьем. Анастасия рассказала, что участницы носили тяжелые снаряжения, им запрещали пользоваться телефонами, косметикой и гигиеническими женскими средствами.
С убитой Полиной Титовой и двумя ее четырехлетними мальчиками-близнецами простились в Кировграде. Церемония проходила в городском морге. Проститься с семьей пришло несколько сотен местных жителей. Они приносили цветы и детские игрушки. 23 сентября полицейские задержали предполагаемого убийцу: многодетного ранее судимого отца. Мужчина сознался в содеянном. Теперь он до 22 ноября заключен под стражу.
На козырьке многоэтажного дома на улице Шварца в Екатеринбурге местные жители обнаружили труп неизвестного мужчины. Прибывшие на место инцидента врачи лишь констатировали смерть молодого человека, после чего уехали, так как не смогли снять его с высоты. По словам очевидцев, труп лежит уже более четырех часов и никто его не забирает.