«Заплутавшая» школьница и «закладки» на автомобилях. Итоги дня в Свердловской области

В Нижнем Тагиле торговцы наркотиками начали делать «закладки» на припаркованных во дворах автомобилях. Они выбирают машины, которые давно стоят и покрыты значительным слоем снега. Предполагается, что такой способ облегчает нахождение «закладки», так как автомобиль имеет государственные регистрационные знаки и его идентифицировать его проще, чем заниматься поиском в подъездах или около домов. Один из жителей города нашел такой «сюрприз» под слоем снега, увидев подозрительные следы на снежном покрове. Он испугался ответственности и выбросил пакетик с предполагаемыми наркотиками. Правоохранители в таких случаях рекомендуют обращаться в полицию. По словам стражей порядка, нашедшему надо будет только дать объяснение.