Ремонт тагильского роддома и смерть девочки со СМА. Итоги дня в Свердловской области

Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 29 января.

В Нижнем Тагиле завершен основной этап капитального ремонта роддома на Вагонке, который начался в 2019 году. На него было потрачено 130 миллионов рублей. По оценкам специалистов, для полного окончания ремонта необходимо около года, потому что потребовалось дополнительное финансирование. Компания-подрядчик произвела замену кровли, окон, утеплила фасад, выполнила внешнюю и внутреннюю отделку здания, а также другие работы. В здании установлена палатная и охранно-пожарная сигнализации и необходимое оборудование для маломобильных граждан. Сейчас в роддоме меняют лифты. На втором этапе будут отремонтированы лестницы и второй этаж, проведено подключение к наружным сетям коммуникаций и благоустройство территории. Затем, после получения необходимых документов, роддом будет введен в эксплуатацию. В Нижнем Тагиле на капремонт в роддоме на Вагонке потрачено 130 миллионов рублей 8 Photos Открытие нового роддома планировалось в ноябре 2020 года. Однако ремонтные работы до сих пор продолжаются Жители Вагонки в Нижнем Тагиле обеспокоены своим здоровьем в связи со строительством сотовой вышки Tele2 в районе многоквартирных жилых домов. Рабочие собирают вышку рядом с парковкой, детской площадки и нежилым зданием, в котором находится четыре магазина. Местные жители недовольны, что сооружение может отрицательно влиять на организм. В пресс-службе Tele2 рассказали, что вышка нужна для повышения качества связи и отметили, что оборудование функционирует в соответствии с принятыми нормами: Роспотребнадзор контролирует соответствие показателей электромагнитного излучения. Подрядчик, устанавливающий вышку утверждает, что у них есть кадастровая выписка, на которой значится, что данный участок принадлежит контрагенту. Но источник в управлении архитектуры и градостроительства Нижнего Тагила сообщил, что постановление на установку конструкции в данном месте не выходило. В Нижнем Тагиле жители Вагонки выступили против строительства сотовой вышки от Tele2 Жительница Екатеринбурга лишилась всех денег с карты «Альфа-банка» в день зарплаты. Мошенники похитили их через push-уведомления. По словам потерпевшей, она никогда не передавала свои личные данные третьим лицам, а пароль от карты не знает даже ее муж. Заметив хищение, она обнаружила, что были совершены переводы переводы на неизвестную карту «Почта Банка». В «Альфа-банке» ей сказали, что присылались push-уведомления, и операции были подтверждены. Женщина пояснила, что вход в приложение был произведен с «Айфон 11», не принадлежащий ей. В «Альфа-банке» ей отказались помочь и направили в полицию. Кроме того, в финансовой организации обвинили екатеринбурженку в том, что она сама передала мошенникам конфиденциальную информацию. Мошенники лишили екатеринбурженку зарплаты на карте через push-уведомления В Екатеринбурге скончалась пятилетняя девочка со СМА. Из-за заболевания она четыре года была подключена к аппарату ИВЛ. По словам матери ребенка, в январе малышка заболела пневмонией, врачи не смогли ее вылечить. В Екатеринбурге умерла пятилетняя девочка со СМА

