Таксисты у мэрии и конец «второй волны». Итоги дня в Свердловской области

Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 30 октября.

Эксперт из лабораторной диагностики Александр Соловьев считает, что во второй половине ноября начнется снижение уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией. По его мнению, это возможно в двух случаях. Если будут созданы условия для разрыва цепочек распространения инфекции, то через две-три недели уже будет наблюдаться спад. Второй вариант — это формирование иммунной прослойки, которой будет достаточно для снижения скорости распространения COVID-19. Эксперт отмечает, что для этого достаточно будет достигнуть нужного процентного соотношения людей, у которых положительный результат по образцам сыворотки крови, до 30-40%. Эпидемиолог считает, что через две-три недели уровень заболеваемости в регионе снизится. Эксперт предсказал снижение заболеваемости COVID-19 на Урале в ноябре По информации оперативного штаба Свердловской области, в Нижнем Тагиле выявлено рекордное количество заболевших коронавирусом за сутки. Заразились 39 тагильчан. Таким образом, общее число заразившихся в городе составляет 2388 человек. По региону общий показатель составил 35 934 случая, из них 284 за прошедшие сутки. 277 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 138 подключены к аппаратам ИВЛ. Зафиксировано 766 летальных случаев, из них семь с 29 по 30 октября. В Нижнем Тагиле снова выявлено рекордное число заболевших COVID-19 за сутки На жителя Свердловской области составлен административный материал за неправильно надетую маску. Инцидент произошел 26 октября в Краснотурьинске в магазине «Монетка». Очевидцы утверждают, что правоохранители искали нарушителей целенаправленно, однако все покупатели находились в средствах защиты. В какой-то момент, один из мужчин опустил маску на подбородок, тогда полицейские сделали ему замечание, но он начал словесную перепалку. Спор продолжился на улице, где нарушителю предложили пройти в полицейскую машину, однако мужчина попытался скрыться на своем автомобиле и на подмогу правоохранителям вышли из патрульного авто еще три стража порядка. В итоге нарушитель был оштрафован по статье 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). Ему грозит штраф до 30 тысяч рублей. В Свердловской области выявили 284 случая заражения COVID-19 за сутки Утром 30 октября в Екатеринбурге, на площади 1905 года, начали собираться таксисты, не согласные с введением правил, согласно которым им требуется соорудить перегородки в автомобилях, препятствующие распространению коронавирусной инфекции. Позднее к протестующим вышел министр транспорта Василий Старков и предложил провести «конструктивный диалог». В результате было собрано совещание в здании областного правительства с участием представителей от таксистов. Было решено, что организациям дадут время на установку и проведут повторное совещание через неделю. Министр отметил, что штрафы будут существенные, до 50 тысяч рублей. В Екатеринбурге таксисты урегулировали с министром транспорта вопрос по экранам

