Таксисты у мэрии и конец «второй волны». Итоги дня в Свердловской области

На жителя Свердловской области составлен административный материал за неправильно надетую маску. Инцидент произошел 26 октября в Краснотурьинске в магазине «Монетка». Очевидцы утверждают, что правоохранители искали нарушителей целенаправленно, однако все покупатели находились в средствах защиты. В какой-то момент, один из мужчин опустил маску на подбородок, тогда полицейские сделали ему замечание, но он начал словесную перепалку. Спор продолжился на улице, где нарушителю предложили пройти в полицейскую машину, однако мужчина попытался скрыться на своем автомобиле и на подмогу правоохранителям вышли из патрульного авто еще три стража порядка. В итоге нарушитель был оштрафован по статье 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). Ему грозит штраф до 30 тысяч рублей.