Депутата Госдумы обвинили в желании «дестабилизировать» работу компании «Форэс»

По мнению самого депутата, он хочется добиться не закрытия предприятия, а того, чтобы соблюдалась техника безопасности. Дмитрий Ионин подчеркнул, что на данный момент на предприятии установлена «допотопная система» и необходимо на каждую мельницу поставить датчики, общая стоимость которых составляет несколько миллионов рублей.