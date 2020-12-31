Депутата Госдумы обвинили в желании «дестабилизировать» работу компании «Форэс»

Жалоба была направлена Генеральному прокурору Игорю Краснову, главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину и председателю Думы Вячеславу Володину, сообщает 66.RU.
По мнению сотрудников компании, на них совершаются «бесконечные нападки» со стороны депутата, а от проверок «устал весь коллектив». Авторы обращения попросили «оградить» предприятие от присутствия Ионина, который за несколько месяцев составил около 20 депутатских запросов в различные надзорные структуры.
Это выглядит как попытка заинтересованных лиц дестабилизировать работу, повлиять на производственные и закупочные процессы с использованием административного ресурса,указывается в ответе «Форэс».
По мнению самого депутата, он хочется добиться не закрытия предприятия, а того, чтобы соблюдалась техника безопасности. Дмитрий Ионин подчеркнул, что на данный момент на предприятии установлена «допотопная система» и необходимо на каждую мельницу поставить датчики, общая стоимость которых составляет несколько миллионов рублей.
И я не понимаю, почему вместо того, чтобы их поставить, они публикуют открытые письма,сказал депутат.
Напомним, конфликт произошел после того, как на заводе «Форэс» произошел взрыв оборудования. Пострадали двое рабочих.