Депутата Госдумы обвинили в желании «дестабилизировать» работу компании «Форэс»

В Асбесте сотрудники отделения компании «Форэс» обратились с жалобой на депутата Госдумы Дмитрия Ионина.

Жалоба была направлена Генеральному прокурору Игорю Краснову, главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину и председателю Думы Вячеславу Володину, сообщает 66.RU. По мнению сотрудников компании, на них совершаются «бесконечные нападки» со стороны депутата, а от проверок «устал весь коллектив». Авторы обращения попросили «оградить» предприятие от присутствия Ионина, который за несколько месяцев составил около 20 депутатских запросов в различные надзорные структуры. Это выглядит как попытка заинтересованных лиц дестабилизировать работу, повлиять на производственные и закупочные процессы с использованием административного ресурса,указывается в ответе «Форэс». По мнению самого депутата, он хочется добиться не закрытия предприятия, а того, чтобы соблюдалась техника безопасности. Дмитрий Ионин подчеркнул, что на данный момент на предприятии установлена «допотопная система» и необходимо на каждую мельницу поставить датчики, общая стоимость которых составляет несколько миллионов рублей. И я не понимаю, почему вместо того, чтобы их поставить, они публикуют открытые письма,сказал депутат. Напомним, конфликт произошел после того, как на заводе «Форэс» произошел взрыв оборудования. Пострадали двое рабочих. Рабочие получили ожоги: в Асбесте на заводе «ФОРЭС» произошел взрыв

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter