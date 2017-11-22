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Новости TagilCity.ru
27 июня
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Новости TagilCity.ru
19 июня
20 апреля
21:40
Видеозапись церемонии вручения Премии «Человек года 2018» в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)
Новости TagilCity.ru
17 апреля
20:30
Онлайн-трансляция вручения премии «Человек года» пройдет на TagilCity.ru 18 апреля
Новости TagilCity.ru
3 апреля
13:10
Голосование за номинантов премии «Человек года-2018» началось в Нижнем Тагиле
Новости TagilCity.ru
22 марта
23:10
TagilCity.ru поднялся на 6 место в рейтинге самых цитируемых СМИ области за 2017 год
Новости TagilCity.ru
22 февраля
09:00
Прием анкет номинантов на Премию «Человек года» в Нижнем Тагиле продлен до 12 марта!
Новости TagilCity.ru
21 февраля
9 февраля
22:59
Тагильчане могут выиграть 2 билета на спектакль «Мужчины в тапочках» 24 февраля
Новости TagilCity.ru
27 ноября 2017
22 ноября 2017
17:20
Выиграйте 2 билета на концерт Александра Розенбаума 25 ноября в ДК им. Окунева!
Новости TagilCity.ru