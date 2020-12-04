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Карантин из-за чумы и контроль аутсорсинга. Итоги дня в Свердловской области

4 декабря 2020, 16:24
Фото: 1mediainvest.ru
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 4 декабря.

В Свердловской области был введен карантин по африканской чуме свиней после того, как ее обнаружили в одном из цехов Нижнего Тагила. Соответствующий указ подписал губернатор региона Евгений Куйвашев. Объект по адресу Носова, 100, где был найден очаг заболевания, также закрыли на карантин. Теперь посещать его могут только персонал и ветеринарные врачи. Вся зараженная продукция была утилизирована специалистами. На территории цеха планируется ликвидировать всех грызунов. Специалисты также займутся осмотром свиней в радиусе пяти километров. Руководство по выполнению плана по предотвращению распространения африканской чумы свиней было возложено на чрезвычайную противоэпизоотическую комиссию.

Куйвашев ввел карантин в Свердловской области из-за вспышки африканской чумы свиней
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В Екатеринбурге врач, два месяца назад поставившая прививку от коронавируса, рассказала о своем самочувствии и наличии антител. По словам специалиста, температура повышалась один раз: сразу после вакцинации. В общей сложности курс включал в себя два сеанса прививания. После второй дозы медик соблюдала распорядок дня и внимательно следила за состоянием организма. В результате, уровень антител оказался невысоким, но стабильным. Он составляет 5:34.

В Екатеринбурге врач рассказала о самочувствии после прививки от COVID-19
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Куратор социального блока в ЗакСо Свердловской области Вячеслав Погудин решил выводить скорую медицинскую помощь на «новый уровень» и лично контролировать соблюдение прав водителей при переходе тагильской скорой на аутсорсинг. Все стороны, как отметил Погудин, заинтересованы в том, чтобы переход «скоровиков» на аутсорсинг прошел безболезненно. За воплощением проекта собирается следить Минздрав, а также депутаты Заксобрания и администрация города.

Вячеслав Погудин: «Нужно выводить „скорую помощь“ на новый уровень»
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Стали известны результаты экспертизы, проведенной по делу о штурме квартиры на ЖБИ в Екатеринбурге. Во время штурма скончался Владимир Таушанков, которого подозревали в краже обоев из строительного магазина. Согласно результатам, молодой человек получил дополнительное ранение в голову: одна из пуль попала в подбородок. Как определил эксперт, причиной смерти стало огнестрельное ранение в туловище, совершенное с «неблизкой дистанции». Также специалистами было проведено судебно-химическое обследование, которое показало, что в крови Таушанкова отсутствуют наркотики, алкоголь или психостимуляторы.

Стали известны результаты экспертизы по делу убитого бойцами СОБР екатеринбуржца
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#Свердловская область#Нижний Тагил#Общество#Итоги
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