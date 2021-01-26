Выводы Минздрава и допрос школьницы-оппозиционерки. Итоги дня в Свердловской области

В Екатеринбурге вызвали в полицию 17-летнюю участницу несанкционированного митинга в поддержку Алексея Навального. Её маме позвонили правоохранители и пригласили в отделение. Кроме того, несовершеннолетняя пожаловалась на травлю в соцсетях из-за оппозиционной точки зрения. В сети появилась информация, что ей 14 лет, а не 17. Это стало причиной угроз изнасилованием и пожеланий смерти.