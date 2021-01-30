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Затопленные машины и предупреждение МВД. Итоги дня в Свердловской области

30 января 2021, 14:02
Фото: 1mediainvest.ru
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 30 января.

В Свердловской области с начала пандемии коронавируса скончалось более двух тысяч человек. За минувший день в регионе зарегистрировано 16 летальных случаев. Общее число умерших от инфекции составило 2 020 пациентов. За прошедший день в области выявлено 359 случаев заболевания, таким образом, число заболевших COVID-19 превысило 70 тысяч человек.

В Свердловской области с начала пандемии от COVID-19 умерло более двух тысяч человек
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В Екатеринбурге улица Ткачей превратилась в «реку» из-за коммунальной аварии. В этот момент на улице застряли несколько автомобилей, в которые начала проникать вода. В одном из транспортных средств находился водитель-инвалид. Чтобы не попасть в ледяную воду, ему пришлось сидеть на окне и высунуться из машины. Позже рабочие смогли вытолкнуть автомобиль. По словам очевидцев, уровень воды в машинах поднялся выше сидений.

Екатеринбуржцу пришлось сидеть на окне и ждать спасения: машину затопило на дороге
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В Нижнем Тагиле пройдет аукцион, с помощью которого будут определены арендаторы новых низкопольных автобусов. Срок действия договора аренды на каждый из автобусов составит семь лет, а минимальная сумма — 52 тысячи рублей. Отмечается, что арендатор должен будет обеспечить перевозки тагильчан по регулярным муниципальным маршрутам.

В Нижнем Тагиле новые низкопольные автобусы будут сдавать в аренду
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ГУ МВД России по Свердловской области предупредило жителей региона о возможных задержаниях на несанкционированных митингах, а также ответственности за участие в незаконных мероприятиях. Попытки проведения несогласованных митингов, а также провокации со стороны участников будут пресекаться, поскольку это угрожает общественному порядку.

Свердловская полиция предупредила о возможных задержаниях на митингах
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