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Гроб у мэрии и полуголый мужчина. Итоги дня в Свердловской области

5 февраля 2021, 14:16
Фото: 1Mediainvest.ru
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 5 февраля.

В Екатеринбурге женщина привезла гроб с телом своей умершей матери к зданию администрации. Она пыталась похоронить маму рядом с отцом на местном кладбище и получила соответствующее разрешение. Однако, при попытке раскопать могилу, в земле обнаружили еще один гроб. Екатеринбурженке запретили использовать данный участок и она направилась под окна мэрии с телом покойницы в гробу. В итоге свердловчанка решила кремировать родственницу, а прах подкопать в могилу отца.

В Екатеринбурге местная жительница привезла гроб к зданию администрации города
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Председатель СК России Александр Бастыркин взял на контроль проверку по жалобе жителя Екатеринбурга. Пожилой свердловчанин проживает в пятиэтажке. В 2012 году в 15 метрах от его окон возвели многоэтажное здание. Экспертиза в 2014 году показала, что из-за этого в квартире пенсионера недостаточно света и застройщика через суд обязали устранить нарушение, однако это требование выполнено не было. Тогда мужчина написал обращение председателю СКР.

Бастрыкин взял на контроль проблему жителя Екатеринбурга с темнотой в квартире
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В центре Нижнего Тагила на улице Газетная местные жители стали свидетелями как мужчина в одних трусах бегал по кварталу. Сначала он ходил по двору около гимназии № 18, а затем выбежал на дорогу. Мужчина бегал за автомобилями и останавливал их. В окно водителя одного из транспортных средств он ударил кулаком. Очевидцы вызвали полицию. Стражи порядка надели на мужчину наручники и увели в полицейский автомобиль.

В Нижнем Тагиле мужчина в трусах бегал рядом с гимназией № 18 и останавливал машины
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В Свердловской области за минувшие сутки выявлен 331 случай COVID-19, из них 19 — в Нижнем Тагиле. В общей сложности за время эпидемии в регионе зарегистрирован 72 151 случай заболевания коронавирусом, 4 340 из заразившихся — тагильчане. В тяжелом состоянии в больницах находятся 329 человек. 153 больных подключены к аппаратам ИВЛ. Из медицинских учреждений Среднего Урала выписали по выздоровлению 64 853 за период пандемии, из них 346 за минувшие 24 часа. В общей сложности коронавирус привел к смерти 2 108 свердловчан, из них 15 человек скончались от инфекции за период с 4 по 5 февраля.

В Нижнем Тагиле за прошедшие сутки выявлено 19 новых случаев COVID-19
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#Итоги#Свердловская область#Нижний Тагил#Общество
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