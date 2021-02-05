Гроб у мэрии и полуголый мужчина. Итоги дня в Свердловской области

В Свердловской области за минувшие сутки выявлен 331 случай COVID-19, из них 19 — в Нижнем Тагиле. В общей сложности за время эпидемии в регионе зарегистрирован 72 151 случай заболевания коронавирусом, 4 340 из заразившихся — тагильчане. В тяжелом состоянии в больницах находятся 329 человек. 153 больных подключены к аппаратам ИВЛ. Из медицинских учреждений Среднего Урала выписали по выздоровлению 64 853 за период пандемии, из них 346 за минувшие 24 часа. В общей сложности коронавирус привел к смерти 2 108 свердловчан, из них 15 человек скончались от инфекции за период с 4 по 5 февраля.