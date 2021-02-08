Вмерзшие в лед автомобили и массовое ДТП. Итоги дня в Свердловской области

Сегодня в Нижнем Тагиле из-за коммунальной аварии на Уральском проспекте, 36 автомобили вмерзли в лед. Очевидцы сообщили, что вода потекла еще 7 февраля вечером, однако «Водоканал» приехал для устранения аварии только утром. Редакция TagilCity.ru выяснила, в каких случаях положены выплаты от страховой компании за повреждение транспортных средств в подобных ситуациях. Оказалось, для этого нужно, чтобы автомобиль был застрахован по КАСКО. В противном случае пострадавшим придется обращаться с управляющую компанию и администрацию города. Кроме того, необходимо провести независимую экспертизу с участием всех сторон. В случае несогласия с суммой компенсации, пострадавшим придется подавать в суд.