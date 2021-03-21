Ограбление Apple и ОМОН в наркопритоне. Итоги дня в Свердловской области

В центре Екатеринбурге неизвестные ограбили фирменный магазин Apple Cstore и вынесли все iPhone. Инцидент произошел на улице Ленина, 40. Грабители разбили витрину и проникли в магазин. По словам очевидца, в 08.00 ассортимента на витрине уже не было. Все устройства пропали.
В Екатеринбурге юрист обнаружила рекламу наркотиков на сайте мэрии города. Женщина считает, что на были размещены фотографии, на которых не скрыты ресурсы по распространению запрещенных веществ. Имеются ввиду фотоснимки квартальных отчетов, предоставленные инспекторами. На фотографиях, где подобная реклама на стенах домов в городе замазывалась краской, не отредактированы снимки «до». На них можно различить адреса сайтов по продаже наркотиков. В результате юрист обратилась в прокуратуру с просьбой проверить данный факт.
В Нижнем Тагиле три педагога СОШ № 81 стали победителями на конкурсе «Учитель будущего»: Ершова Анжела, Лебедева Майя и Никулина Светлана. Имена победителей озвучили 20 марта в Санкт-Петербурге. В общей сложности в финале приняли участие 30 команд из разных регионов страны. Также по количеству выигравших команд среди всех регионов России лидером стала Свердловская область. Конкурс проводился в рамках национального проекта «Образование».
В Нижнем Тагиле, в микрорайоне Старатель, бойцы ОМОН ворвались в квартиру и задержали четырех женщин и двоих мужчин. Как стало известно, 40-летний тагильчанин решил устроить в своей квартире на улице Азовская наркопритон. Подозреваемого мужчину поймали, когда он покинул свое жилище. Также был арестован еще один мужчина и четыре женщины. У одной из задержанных в квартире нашли наркотические вещества. В результате в отношении хозяина квартиры возбуждены уголовные дела по статье 228 УК РФ (Незаконное хранение и сбыт наркотиков) и части 1 статьи 232 УК РФ (Организация притонов). Также по закону ответят две задержанные дамы.