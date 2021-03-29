Сбой сирен, неисправные локомотивы и бунт в колонии. Итоги дня в Свердловской области

Машинисты, которые обслуживают цеха ЕВРАЗ НТМК, пожаловались на неисправные локомотивы и написали письмо на имя вице-президента, руководителя Дивизиона «Урал», Дениса Новоженова. Компания «СинараПромТранс» получила в эксплуатацию маневровые поезда и здание депо в 2017 году. С 2020 года аутсорсингом занимается ООО «СПТ-Нижний Тагил». По словам рабочих, неполадки могут привести к остановке работы НТМК, так как они отказываются работать на «металлоломе». Они отметили, что локомотивы используются с неисправной масляной системой, из-за этого по 150 литров масла в сутки уходит на землю. Между тем, руководство лишает их «тринадцатой зарплаты» из-за невыполнения показателей по экономии топлива. Также сотрудники пожаловались, что им приходится по шесть-семь смен отрабатывать в выходные дни, так как нарушен режим труда и отдыха. В случае невыплаты единовременного поощрения до 1 апреля 2021 года, они готовы пойти на крайние меры, в том числе отказаться от выхода на работу в свои выходные дни и работы на неисправных тепловозах.