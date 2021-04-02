Машина в хлам и сюрприз от ветеранов МВД. Итоги дня в Свердловской области

Бывшему начальнику ГИБДД Нижнего Тагила Анатолию Чернову предъявлено обвинение в злоупотреблении служебными полномочиями, ему грозит до четырех лет лишения свободы. Вместе с ним на скамье подсудимых оказались трое подчиненных Чернова. По версии следствия, в июле 2020 года инспекторами ДПС был остановлен автомобиль. За рулем находился сын зампредседателя гордумы Нижнего Тагила Игоря Базилевича. Сотрудникам полиции показалось, что он находится в состоянии алкогольного опьянения. Ранее Базилевич-мледший был осужден на два года колонии-поселения за ДТП в нетрезвом виде со смертельным исходом в 2018 году. Водитель был доставлен в отдел полиции, однако был отпущен по поручению Чернова.