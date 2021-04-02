Машина в хлам и сюрприз от ветеранов МВД. Итоги дня в Свердловской области

Ветераны МВД приехали на бронированном КАМАЗе к студентам Нижнетагильского техникума металлообрабатывающих производств. Они рассказали о важности службы в армии и продемонстрировали боевой автомат и гранатомет. Ребятам дали подержать в руках оружие и предложили примерить боевую амуницию. Также учащимся устроили экскурсию внутри автомобиля. Свое умение показал 15-кратный чемпион по гиревому спорту, подполковник запаса внутренних войск, ветеран первой и второй чеченской войны Сергей Бестужев.
Бывшему начальнику ГИБДД Нижнего Тагила Анатолию Чернову предъявлено обвинение в злоупотреблении служебными полномочиями, ему грозит до четырех лет лишения свободы. Вместе с ним на скамье подсудимых оказались трое подчиненных Чернова. По версии следствия, в июле 2020 года инспекторами ДПС был остановлен автомобиль. За рулем находился сын зампредседателя гордумы Нижнего Тагила Игоря Базилевича. Сотрудникам полиции показалось, что он находится в состоянии алкогольного опьянения. Ранее Базилевич-мледший был осужден на два года колонии-поселения за ДТП в нетрезвом виде со смертельным исходом в 2018 году. Водитель был доставлен в отдел полиции, однако был отпущен по поручению Чернова.
В аэропорту Кольцово две девушки, ждавшие рейс из Екатеринбурга в Сочи, украли из магазина духи. Они были задержаны транспортной полицией. Воровки зашли в один из магазинов, взяли элитный парфюм и вышли, не заплатив. Перед кражей одна из девушек сорвала защитную наклейку, отдала подруге и спрятала духи во внутренний карман верхней одежды. Стоимость кражи оценена в четыре тысячи рублей, похитительницам грозит штраф в размере до восьмидесяти тысяч рублей либо ограничение свободы на срок до двух лет.
«Опель» врезался в забор у дома Ленинского творчества на улице Космонавтов в Нижнем Тагиле. Иномарка снесла два пролета ограждения, которые валялись в траве вместе с запчастями машины. В ГИБДД пояснили, что водитель не справился с управлением, во время движения автомобиль развернуло на дороге. На момент ДТП он был в салоне машины один, пристегнут ремнем безопасности и трезвым.