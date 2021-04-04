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Митинг пенсионеров и голый бегун. Итоги дня в Свердловской области

4 апреля 2021, 14:03
Фото: 1mediainvest.ru
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 4 апреля.

В Екатеринбурге пенсионеры, который круглый год живут в СНТ, пошли митинговать из-за того, что им угрожают перекрыть единственную дорогу домой. Попасть в СНТ «Свободный труд» можно только через соседнее товарищество «Стимул», жители которого выступили против того, чтобы посторонние ходили по их частной собственности. Теперь уральцы хотят добиться легализации проезда. Они опасаются, что соседи перестанут впускать их даже через калитку, а СНТ лишится электричества.

На митинг вышли пенсионеры Екатеринбурга из-за перекрытия единственной дороги к садам
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Устроить пробежку по улицам города обнаженным решил местный житель Новоуральска. Инцидент попал на камеру видеорегистратора одной из свидетельниц происходящего. По словам заместителя главного врача Свердловской областной клинической психиатрической больницы Михаила Перцеля, для весеннего периода характерно обострение различных расстройств. Очевидцам подобного рекомендуется вызывать специализированные службы и полицию.

Обнаженный мужчина устроил забег по улицам Новоуральска
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В Екатеринбурге из-за изменившихся погодных условий и мокрого снега на дорогах может образоваться наледь, которая повлечет рост числа ДТП. Напоминается, что необходимо внимательно вести себя за рулем, помнить про дистанцию и боковой интервал между автомобилями. При гололеде рекомендуется снижать скорость до минимума. Это поможет предотвратить аварию. Пешеходам, использующим зонты и капюшоны, стоит быть особенно внимательными при переходе проезжей части.

Из-за мокрого снега в Екатеринбурге ожидается гололед
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136 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Свердловской области в период с 3 по 4 апреля. За все время эпидемии в регионе была зафиксировано 83 051 случаев заболевания. В тяжелом состоянии в медицинских учреждениях области находятся 286 пациентов, из них 92 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За минувшие сутки из больниц было выписано 147 свердловчан. Общее число выздоровевших насчитывает 76 435 человек. За прошедший день от инфекции скончалось 10 уральцев. Общее число погибших — 2 772 человека.

136 новых случаев COVID-19 подтвержден за сутки в Свердловской области
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