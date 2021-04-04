Митинг пенсионеров и голый бегун. Итоги дня в Свердловской области

В Екатеринбурге пенсионеры, который круглый год живут в СНТ, пошли митинговать из-за того, что им угрожают перекрыть единственную дорогу домой. Попасть в СНТ «Свободный труд» можно только через соседнее товарищество «Стимул», жители которого выступили против того, чтобы посторонние ходили по их частной собственности. Теперь уральцы хотят добиться легализации проезда. Они опасаются, что соседи перестанут впускать их даже через калитку, а СНТ лишится электричества.