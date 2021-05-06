Серийные нападения и смерть в воздухе. Итоги дня в Свердловской области

Трио неизвестных в Екатеринбурге нападают на людей в центре города. Сообщается минимум о трех подобных случаях. Последний пострадавший от рук преступников находится в больнице. Он сообщил, что не помнит их лиц. Еще один потерпевший узнал нападавших на записи с видеокамеры у ТЦ «Антей». Он сказал, что ему досталось не сильно, поэтому заявление он не писал. Полиция организовала проверку по факту происшествий.