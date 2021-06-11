Погибшие в ДТП и 63 года тюрьмы для убийц. Итоги дня в Свердловской области

Два пенсионера погибли из-за ДТП с двумя иномарками на трассе под Нижним Тагилом. 32-летний водитель Volkswagen выехал на встречную полосу движения и столкнулся с GEELY. 71-летний мужчина за рулем китайской иномарки скончался на месте, а его 74-летняяя жена умерла в больнице. Водитель Volkswagen оказался пьян. Мужчина был доставлен в полицию для дальнейшего разбирательства и отказался от дачи объяснений.
63 года тюрьмы для троих обвиняемых в убийстве 27-летней Ксении Каторгиной из Екатеринбурга запросил прокурор в ходе прений в суде. Михаилу Федоровичу и Марату Ахметвалиеву грозит 22 года тюрьмы. Для Екатерины Меньшиковой, которая нанесла жертве несколько ножевых ранений, запрошено 19 лет в колонии общего режима. Ксения Каторгина была убита в октябре 2019 года, после того, как поехала продавать машину. 30 миллионов потребовала с обвиняемых мать погибшей за отсутствие попыток сгладить свою вину.
Пропавшая четыре дня назад по дороге на встречу с подругой екатеринбурженка Евгения Ветчинникова была найдена живой и здоровой. О пропаже 25-летней девушки в полицию заявили ее друзья, она перестала выходить на связь. По словам инсайдера одного из СМИ, Евгения никуда не пропадала, а была задержана со своим молодым человеком по подозрению в сбыте запрещенных веществ.
Впервые с февраля 2021 года в России увеличилось число заражений коронавирусом. С 10 по 11 июня зарегистрировано 12 505 случаев заболевания в 84 регионах страны. С начала пандемии COVID-19 выявлен у 5 180 454 россиян. В Свердловской области за сутки инфекция зафиксирована у 121 человека. Общее число выздоровевших в регионе достигло 84 346 пациентов, а число летальных случаев составляет 3 558 свердловчан.