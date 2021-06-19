Похищение ликера и медведь-танцор из заповедника. Итоги дня в Свердловской области

В Екатеринбурге двое мужчин на Porsche похитили три бутылки ликера из магазина «Красное и белое» на Белинского, 120. Однако злоумышленников сняла камера видеонаблюдения. Отмечается, что уральцам пришлось совершать несколько заходов, поскольку одной бутылки спиртного им показалось недостаточно. Пропажу обнаружили лишь спустя несколько дней. Ущерб магазину оценивается в 1,2 тысячи рублей. Теперь администрация собирается обратиться в полицию.
В Висимском заповеднике медведь-танцор с 2014 года попадает на видеокамеру. Он появляется у одного и того же дерева и устраивает танец вокруг своей «чесальной ели». В 2021 году камера зафиксировала его 31 мая, а специалисты назвали медведя Ферапонтом. Теперь сотрудники делятся видеоматериалами, а ролики с медведем становятся популярными в сети.
18 июня на улице Красноселья в Екатеринбурге 40-летний байкер потерял управление и столкнулся с четырьмя иномарками: Hyundai, Mercedes, Honda и Chevrolet. В результате с места инцидента мотоциклист был госпитализирован в горбольницу № 36. Ему диагностировали сотрясение головного мозга, открытый перелом левой кисти и черепно-мозговую травму.
В ночь на 19 июня под Нижней Турой на шоссе столкнулись автомобиль ГАЗ-22177 и иномарка Fiat Ducato. Оба водителя скончались от полученных травм. Данные областного ГИБДД гласят, что авария произошла в результате того, что автомобиль ГАЗ выехал на встречную полосу. 46-летний пассажир, находящийся в данной машине, остался жив. Он был госпитализирован в Нижнетуринскую больницу. Известно, что 58-летний водитель автомобиля ГАЗ возвращался из Ивделя в Нижний Тагил.