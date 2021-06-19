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Похищение ликера и медведь-танцор из заповедника. Итоги дня в Свердловской области

19 июня 2021, 14:37
Фото: pixabay
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 19 июня.

В Екатеринбурге двое мужчин на Porsche похитили три бутылки ликера из магазина «Красное и белое» на Белинского, 120. Однако злоумышленников сняла камера видеонаблюдения. Отмечается, что уральцам пришлось совершать несколько заходов, поскольку одной бутылки спиртного им показалось недостаточно. Пропажу обнаружили лишь спустя несколько дней. Ущерб магазину оценивается в 1,2 тысячи рублей. Теперь администрация собирается обратиться в полицию.

Уральцы на Porshe украли три бутылки ликера из магазина «Красное и белое»
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В Висимском заповеднике медведь-танцор с 2014 года попадает на видеокамеру. Он появляется у одного и того же дерева и устраивает танец вокруг своей «чесальной ели». В 2021 году камера зафиксировала его 31 мая, а специалисты назвали медведя Ферапонтом. Теперь сотрудники делятся видеоматериалами, а ролики с медведем становятся популярными в сети.

Танцующий медведь снова попал на камеру в Висиме
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18 июня на улице Красноселья в Екатеринбурге 40-летний байкер потерял управление и столкнулся с четырьмя иномарками: Hyundai, Mercedes, Honda и Chevrolet. В результате с места инцидента мотоциклист был госпитализирован в горбольницу № 36. Ему диагностировали сотрясение головного мозга, открытый перелом левой кисти и черепно-мозговую травму.

Байкер в Екатеринбурге влетел в четыре иномарки и попал в больницу
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В ночь на 19 июня под Нижней Турой на шоссе столкнулись автомобиль ГАЗ-22177 и иномарка Fiat Ducato. Оба водителя скончались от полученных травм. Данные областного ГИБДД гласят, что авария произошла в результате того, что автомобиль ГАЗ выехал на встречную полосу. 46-летний пассажир, находящийся в данной машине, остался жив. Он был госпитализирован в Нижнетуринскую больницу. Известно, что 58-летний водитель автомобиля ГАЗ возвращался из Ивделя в Нижний Тагил.

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