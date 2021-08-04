Труп в подъезде и смерть под колесами трактора. Итоги дня в Свердловской области

Двух человек насмерть задавил мужчина на тракторе на базе отдыха «Беловодье» в Каменском районе Свердловской области. Он сел без прав в припаркованный транспорт, который был неисправен, и поехал. Совершая маневр, он наехал мужчину, который сидел на скамейке, и женщину у корпуса. От полученных травм пострадавшие скончались. Водитель получил 2,5 года колонии-поселения и лишение права управления транспортными средствами на три года.