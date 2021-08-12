Жара в регионе и цветение дьявольского цветка. Итоги дня в Свердловской области

В Тагилстроевском районном суде Нижнего Тагила было перенесено слушание по делу бывшего главы ГИБДД Нижнего Тагила Анатолия Чернова на 23 сентября 2021 года. Помимо Чернова, подсудимыми проходят командир взвода и инспекторы ДПС. Они обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, в июле 2020 года на Вагонке был задержан за рулем пьяным сын зампредседателя гордумы Нижнего Тагила Игоря Базилевича. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.