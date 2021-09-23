Признание убийцы и издевательства в школе-интернате. Итоги дня в Свердловской области

Родители одной из учениц школы-интерната в Екатеринбурге заявили об издевательствах над детьми. Дети обучаются там всю неделю, а на выходные уезжают домой. Так, 15-летняя Валентина, которая является кандидатом в сборною Россию по толканию ядра, неожиданно замкнулась, у нее стал западать язык и появились проблемы с давлением. Девочка рассказала родителям, что учитель физкультуры кричит на учеников и обзывает их, а ее не пустила на урок и поставила двойку из-за того, что у Валентины не было спортивной формы. После этих заявлений в учебном заведении была проведена проверка, решается вопрос об увольнении учителя.