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Признание убийцы и издевательства в школе-интернате. Итоги дня в Свердловской области

23 сентября 2021, 16:04
Фото: 1MI
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 23 сентября.

Признательные показания дал задержанный в убийстве матери и ее четырехлетних детей-близнецов в Кировграде. Виталия Насртдинова задержали на рабочем месте на автомойке. 23 сентября его привезли на место преступления для проведения следственных мероприятий. Насртдинов ранее был неоднократно судим и выпущен по УДО. С погибшей Полиной он познакомился, когда она мыла машину. После этого женщина помогла найти ему съемную квартиру. По данным следствия, в день убийства Виталий пришел в гости, прихватив сладости для детей и спиртное для взрослых.

В убийстве матери и близнецов в Кировграде сознался ее сожитель
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Родители одной из учениц школы-интерната в Екатеринбурге заявили об издевательствах над детьми. Дети обучаются там всю неделю, а на выходные уезжают домой. Так, 15-летняя Валентина, которая является кандидатом в сборною Россию по толканию ядра, неожиданно замкнулась, у нее стал западать язык и появились проблемы с давлением. Девочка рассказала родителям, что учитель физкультуры кричит на учеников и обзывает их, а ее не пустила на урок и поставила двойку из-за того, что у Валентины не было спортивной формы. После этих заявлений в учебном заведении была проведена проверка, решается вопрос об увольнении учителя.

Об издевательствах над детьми в школе-интернате Екатеринбурга заявили родители
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Итоги выборов аннулированы на избирательном участке № 2212 в Нижнем Тагиле. С просьбой о проверке законности предоставления избирательных бюллетеней гражданам обратились в Ленинскую территориальную комиссию общественники. По итогам был сделан вывод, что 52 тагильчанам были выданы бюллетени при отсутствии права голоса в одномандатном округе.

Итоги выборов на одном из избирательных участков Нижнего Тагила аннулированы
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Не признал своей вины в суде экс-начальник отдела ГИБДД Нижнего Тагила Анатолий Чернов, обвиняемый в «отмазке» пьяного водителя. За рулем автомобиля предположительно находился родственник вице-спикера городской думы, а водитель был отпущен по приказу Чернова. Остальные трое бывших сотрудников ГИБДД, проходящих по делу, признались в совершении преступления.

«Приказа не было»: экс-руководитель ГИБДД Нижнего Тагила не признал своей вины в суде
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#Итоги#Свердловская область#Общество
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