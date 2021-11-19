Газ в очереди, приглашение на 3 прививку и ВУЗы по QR-кодам — чем сегодня жил Урал

В Нижнем Тагиле гражданам, которые пострадали от действий турагента Оксаны Забавиной, в полиции во второй раз отказали в заведении уголовного дела. Напомним, Забавина «кинула» десятки человек. Она продала вымышленные туры и билеты на самолет. Когда нужная сумма была успешно собрана, мошенница исчезла с радаров. По словам одной из пострадавших Юлии, в полиции заявили, что было собрано недостаточно доказательств, а на некоторые запросы пока не поступили ответы.