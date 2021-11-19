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Газ в очереди, приглашение на 3 прививку и ВУЗы по QR-кодам — чем сегодня жил Урал

19 ноября 2021, 16:57
Фото: pixabay
В екатеринбургском крематории не приняли труп, неизвестный художник терроризирует тагильчан, подростки распылили слезоточивый газ в очереди, а студенты опасаются учебы по QR-кодам — рассказываем об итогах 19 ноября в Свердловской области.

На что только не пойдешь ради популярности в «ТикТок». В Екатеринбурге двое молодых людей и житель Каменска-Уральского захотели острых ощущений и организовали «жестокого избиения и похищения» человека. Представление шокировало горожан, которые и обратились в полицию. Теперь незадачливый «тиктокер», сыгравший главную роль, подумает о новых идеях для роликов под стражей.

Фейковое избиение и похищение человека в Екатеринбурге сняли пранкеры для TikTok
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Екатеринбургских студентов ошарашили новостью, что им, возможно, стоит ожидать введение QR-кодов для посещения очных занятий в ВУЗах. Делается это с целью подтолкнуть юношей и девушек к полной вакцинации от коронавируса, поскольку на данный момент именно студенты и пенсионеры отстают в регионе по общему уровню привитых.

QR-коды для посещения ВУЗов студентами обсуждают власти в Екатеринбурге
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Неожиданное приглашение получил житель Екатеринбурга, после которого пришлось писать жалобу на Госуслугах. По словам мужчины, он полностью прошел курс вакцинации, однако вместо такого необходимого сейчас QR-кода получил лишь приглашение на третью прививку. Однако даже после отправления жалобы добиться справедливости уралец не смог. Продолжение читайте на нашем сайте.

О приглашении на третью прививку вместо QR-кода заявил екатеринбуржец
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Навести суету захотели подростки в поликлинике горбольницы № 1 на Окунева в Нижнем Тагиле. Они распылили слезоточивый газ и пациенты, которые терпеливо ждали своей очереди на вакцинацию от COVID-19, ощутили жжение в глазах. Одной женщине стало настолько плохо, что пришлось вызывать «скорую помощь». Стоит отменить, что во время эвакуации граждане переживали ни сколько за свое здоровье, сколько за место в очереди.

Подростки распылили газ в очереди на вакцинацию от COVID-19 в поликлинике в Тагиле
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Нервы искусству не помеха. Пока свердловчане пытаются научиться жить в одной реальности с QR-кодами, в Нижнем Тагиле орудует неизвестный стрит-художник. От «кисти» загадочного творца уже пострадали остановки, павильоны, входы в магазины и салоны, стены объектов недвижимости. Теперь одна из пострадавших ищет всех, чья недвижимость также получила ущерб после встречи с баллончиками художника.

Неизвестный стрит-художник портит красками чужую недвижимость в Нижнем Тагиле
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В Серове мужчина перед смертью завещал, чтобы его кремировали, однако родственникам не удалось осуществить его волю, поскольку крематорий из Екатеринбурга отказался принимать тело. Причиной стал слишком большой вес покойника. Вместе с гробом он составил 360 килограммов. В результате пришлось отказаться от кремации и провести церемонию в Серове. Вес уралец набрал за последний год жизни, поскольку медики лечили его не от того недуга. Итогом стал гормональный сбой.

Гроб с покойником из Серова не влез в печь крематория в Екатеринбурге
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Уральцам, вышедшим на тропу войны с властями Свердловской области, не удалось добиться отмены QR-кодов. Областной суд отклонил иск об отмене указа Евгения Куйвашева о введении кодов в общественных местах. Истец Иван Волков заявлял, что мера посягает на права и свободы, данные гражданам. Сюда входит, например, право на перемещение, покупка товаров и получение необходимых услуг. Волков высказал мнение, что QR-коды неэффективны и даже опасны, ведь влекут за собой постоянные конфликты среди людей. Единомышленники же, пока шло заседание, решили доказать серьезность своих намерений и устроили митинг прямо в коридоре суда.

Суд отказал свердловчанам в отмене QR-кодов
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В Нижнем Тагиле гражданам, которые пострадали от действий турагента Оксаны Забавиной, в полиции во второй раз отказали в заведении уголовного дела. Напомним, Забавина «кинула» десятки человек. Она продала вымышленные туры и билеты на самолет. Когда нужная сумма была успешно собрана, мошенница исчезла с радаров. По словам одной из пострадавших Юлии, в полиции заявили, что было собрано недостаточно доказательств, а на некоторые запросы пока не поступили ответы.

Второй раз отказано тагильчанам в возбуждении уголовного дела турагента Забавиной
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