TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
День поселка отметили на Старателе, а тагильчанина укусила на турслете змея

День поселка отметили на Старателе, а тагильчанина укусила на турслете змея

Сегодня, 18:10
Фото: TagilCity.ru
85-летний юбилей отметил поселок Старатель, работник УВЗ попал в больницу после укуса змеи на турслете, а раненая в голову девочка из Верхней Синячихи вернулась домой. Об этих и других новостях за 6 и 7 августа читайте в подборке TagilCity.ru.

Юбилей поселка Старатель отпраздновали 6 августа. С 85-летием района жителей поздравили глава города Владислав Пинаев, директор НТИИМ Николай Смирнов и депутат ЗакСО Вячеслав Погудин. Также на празднике наградили активистов поселка, а на концерте выступили творческие коллективы. Памятными подарки вручили молодоженам и первоклашкам.  

85-летие поселка Старатель отметили тагильчане
Узнать подробнее

С туристического слета прямо в больницу попал работник УВЗ из-за укуса змеи. Очевидцы предполагают, что это была черная гадюка. Все произошло в поселке Антоновский на территории лагеря «Изумрудный». Первую помощь пострадавшему оказали местные медики, а после его госпитализировали.

Мужчина с укусом змеи госпитализирован с турслета профсоюзов под Нижним Тагилом
Узнать подробнее

Фееричное шоу на праздновании 300-летия Нижнего Тагила пообещал жителям мэр города Владислав Пинаев. По его словам, три команды  будут запускать фейерверки с акватории пруда в течение часа. А завершится все 8-минутным гала-салютом. 

О фееричном шоу фейерверков в День города рассказал мэр Тагила Владислав Пинаев
Узнать подробнее

Девочка из Верхней Синячихи, которую из винтовки ранил в голову местный житель, вернулась домой из больницы. Медики провели 11-летней школьнице три операции на голове. В итоге девочка сейчас полностью здорова. Все жизненно важные функции восстановлены, и в сентябре она собирается в школу.

Раненая из винтовки в голову девочка из Нижней Синячихи выписана из больницы
Узнать подробнее

В субботу, 6 августа, в Нижнем Тагиле произошли два крупных ДТП, и оба со смертельными исходами. Утром на въезде в поселок Старатель со Свердловского шоссе столкнулись ВАЗ 2109, совершавший поворот и Audi. Погибла 73-летняя женщина. А вечером на улице Зари, 45 погибли два пассажира Renault, в который врезался автомобиль Vortex.

Два человека погибли и трое пострадали в ДТП на Вагонке в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
#Анна Григорьева#Общество#Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле#Эксклюзив#Нижний Тагил#Итоги недели#Праздник#Смертельное дтп
Подпишитесь
Груженые самосвалы испытали мост через Тагильский пруд на прочность
5 августа, 16:23
85-летие поселка Старатель отметили тагильчане
Вчера, 16:23
Одна погибла, трое пострадали: подробности аварии на Старателе в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:12
Замечания тагильским школьникам за купание без присмотра взрослых сделали спасатели
Проводить рейды по местам несанкционированного купания продолжают спасатели Нижнего Тагила. Школьникам, которые купаются без присмотра взрослых, делают замечания.
Вчера, 17:38
Стало известно, когда пустят пассажирский транспорт по мосту через Тагильский пруд
5 августа, 12:56
Мужчина с укусом змеи госпитализирован с турслета профсоюзов под Нижним Тагилом
Сегодня, 10:50