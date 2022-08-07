День поселка отметили на Старателе, а тагильчанина укусила на турслете змея

В субботу, 6 августа, в Нижнем Тагиле произошли два крупных ДТП, и оба со смертельными исходами. Утром на въезде в поселок Старатель со Свердловского шоссе столкнулись ВАЗ 2109, совершавший поворот и Audi. Погибла 73-летняя женщина. А вечером на улице Зари, 45 погибли два пассажира Renault, в который врезался автомобиль Vortex.