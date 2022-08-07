День поселка отметили на Старателе, а тагильчанина укусила на турслете змея

Юбилей поселка Старатель отпраздновали 6 августа. С 85-летием района жителей поздравили глава города Владислав Пинаев, директор НТИИМ Николай Смирнов и депутат ЗакСО Вячеслав Погудин. Также на празднике наградили активистов поселка, а на концерте выступили творческие коллективы. Памятными подарки вручили молодоженам и первоклашкам.
С туристического слета прямо в больницу попал работник УВЗ из-за укуса змеи. Очевидцы предполагают, что это была черная гадюка. Все произошло в поселке Антоновский на территории лагеря «Изумрудный». Первую помощь пострадавшему оказали местные медики, а после его госпитализировали.
Фееричное шоу на праздновании 300-летия Нижнего Тагила пообещал жителям мэр города Владислав Пинаев. По его словам, три команды будут запускать фейерверки с акватории пруда в течение часа. А завершится все 8-минутным гала-салютом.
Девочка из Верхней Синячихи, которую из винтовки ранил в голову местный житель, вернулась домой из больницы. Медики провели 11-летней школьнице три операции на голове. В итоге девочка сейчас полностью здорова. Все жизненно важные функции восстановлены, и в сентябре она собирается в школу.
В субботу, 6 августа, в Нижнем Тагиле произошли два крупных ДТП, и оба со смертельными исходами. Утром на въезде в поселок Старатель со Свердловского шоссе столкнулись ВАЗ 2109, совершавший поворот и Audi. Погибла 73-летняя женщина. А вечером на улице Зари, 45 погибли два пассажира Renault, в который врезался автомобиль Vortex.