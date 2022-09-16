Жители Тагила выбрали депутатов, а центральный рынок выставили на продажу

Капитальный ремонт Городского дворца детского и юношеского творчества в Нижнем Тагиле продолжается. Новый проект, который был переделан из-за ошибок прошлых разработчиков, уже прошел госэкспертизу. Какие работы уже завершены в здании и откроется ли оно в декабре, читайте в материале TagilCity.ru.