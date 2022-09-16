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Жители Тагила выбрали депутатов, а центральный рынок выставили на продажу

Сегодня, 14:36
Фото: 1MI
Жители Нижнего Тагила выбрали депутатов Гордумы, Центральный ранок продается, а также обсуждается проект Ледового городка. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 16 сентября.

Стали известны результаты выборов депутатов Гордумы Нижнего Тагила. За восемь из десяти повторно баллотировавшихся депутатов Гордумы избиратели отдали большинство голосов. В реузльтате состав Думы в этом году обновлен на 68%. 

Не только единая, но и единственная. Итоги выборов депутатов Гордумы Нижнего Тагила
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Капитальный ремонт Городского дворца детского и юношеского творчества в Нижнем Тагиле продолжается. Новый проект, который был переделан из-за ошибок прошлых разработчиков, уже прошел госэкспертизу. Какие работы уже завершены в здании и откроется ли оно в декабре, читайте в материале TagilCity.ru.

Навстречу новогодней сказке: новый проект ремонта ГДДЮТ прошел госэкпертизу
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Пассажир скончался во время поездки в одном из автобусов Нижнего Тагила. По предварительным данным, мужчине стало плохо.

Пассажир умер в маршрутке в Нижнем Тагиле
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В Нижнем Тагиле на продажу выставлен Центральный рынок. За строения и земельный участок продавец просит 340 миллионов рублей. Строение имеет 2 этажа и антресоль под офисные помещения. 

В Нижнем Тагиле на продажу выставлен Центральный рынок
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Ледовый городок в стиле мультфильмов отечественного производства планируют сделать к Новому году на Театральной площади. Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев предлагает залить каток с иллюминацией, установить 9-метровый ледяной торт в честь 300-летнего юбилея города и многое другое.

Ледяной торт и каток предлагается сделать в Нижнем Тагиле на Театральной площади
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