Жители Тагила выбрали депутатов, а центральный рынок выставили на продажу

Стали известны результаты выборов депутатов Гордумы Нижнего Тагила. За восемь из десяти повторно баллотировавшихся депутатов Гордумы избиратели отдали большинство голосов. В реузльтате состав Думы в этом году обновлен на 68%.
Капитальный ремонт Городского дворца детского и юношеского творчества в Нижнем Тагиле продолжается. Новый проект, который был переделан из-за ошибок прошлых разработчиков, уже прошел госэкспертизу. Какие работы уже завершены в здании и откроется ли оно в декабре, читайте в материале TagilCity.ru.
Пассажир скончался во время поездки в одном из автобусов Нижнего Тагила. По предварительным данным, мужчине стало плохо.
В Нижнем Тагиле на продажу выставлен Центральный рынок. За строения и земельный участок продавец просит 340 миллионов рублей. Строение имеет 2 этажа и антресоль под офисные помещения.
Ледовый городок в стиле мультфильмов отечественного производства планируют сделать к Новому году на Театральной площади. Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев предлагает залить каток с иллюминацией, установить 9-метровый ледяной торт в честь 300-летнего юбилея города и многое другое.