Сотрудники детсада №3 в Нижнем Тагиле всю ночь отапливали учреждение обогревателями перед проверкой прокуратуры. Ранее родители детей жаловались на холод в здании.
В пожаре в Нижнем Тагиле две собаки задохнулись от угарного газа, также пострадало имущество. Дым исходил от тлеющего дивана, и собаки пытались спрятаться в ванной, но безуспешно.
Магазин по проспекту Строителей в Нижнем Тагиле затопило. По словам директора сувенирной лавки, с пола было вычерпано более 500 ведер холодной воды.
Какие многомиллионные иски подавались в Арбитражный суд Свердловской области в декабре 2022 года. Судебные споры были в сфере авиации, строительном направлении, между застройщиком и банком.
Безналичный расчет в автобусах Нижнего Тагила планируют ввести до января 2024 года. Также будет обновлен автопарк перевозчиков, обслуживающих пассажиров.