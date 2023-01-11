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Детсад всю ночь отапливали перед проверкой, а сувенирную лавку в Тагиле затопило

Сегодня, 15:50
Фото: TagilCity.ru
Детсад всю ночь отапливали перед проверкой прокуратурой, а сувенирную лавку в Нижнем Тагиле затопило. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 11 января.

Сотрудники детсада №3 в Нижнем Тагиле всю ночь отапливали учреждение обогревателями перед проверкой прокуратуры. Ранее родители детей жаловались на холод в здании.

Перед прокурорской проверкой в детсаде Нижнего Тагила всю ночь включали обогреватели
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