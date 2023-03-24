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Семья из Тагила 10 лет переплачивала за ЖКХ, а продукты «худеют»

24 марта 2023, 01:28
Фото: 1MI
Семья из Нижнего Тагила 10 лет переплачивала за электроэнергию, а продукты «худеют». Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 23 марта.

Магнитные бури прогнозируются в Нижнем Тагиле до конца марта. Они будут достигать до шести баллов по 9-балльной шкале. К примеру, 24 марта, геомагнитная активность в городе составит 6 баллов, а в выходные КП-индекс составит 4 и 5 баллов.

Магнитные бури ожидаются в Нижнем Тагиле до конца марта
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Два пожарных резервуара для автоматической системы пожаротушения установят рядом с Городским дворцом детского и юношеского творчества. На эти цели потратят порядка 9,3 миллиона рублей. Работы планируют завершить до 31 мая 2023 года.

Пожарные резервуары для ГДДЮТ установят в Нижнем Тагиле
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Дезинфекцию транспортных средств проводят сотрудники филиала тагильского Роспотребнадзора в санпропускнике на улице Верхняя Черепанова. Ежегодно в городе обрабатывают более 360 единиц транспорта.

Более 360 единиц инфицированного транспорта ежегодно обрабатывают в Нижнем Тагиле
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В Нижнем Тагиле семья на протяжении 10 лет платила за электроэнергию по завышенному тарифу. На протяжении всех лет жизни на проспекте Вагоностроителей они платили по тарифу газифицированного дома. Однако на деле в их квартире установлена электрическая плита.

Семья в Тагиле 10 лет платит за электроэнергию по завышенному тарифу
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Продукты снижают объемы в Нижнем Тагиле. Килограммовые упаковки все чаще становятся 900-граммовыми, а вместо литра молока и других продуктов продают 900 или 950 миллилитров. Это же касается и сладостей, сыров и других продуктов питания. Журналисты TagilCity.ru разбирались в причинах уменьшения продуктов.

Товары в Нижнем Тагиле снижают объемы. Почему «худеют» продукты питания?
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Товары в Нижнем Тагиле снижают объемы. Почему «худеют» продукты питания?
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