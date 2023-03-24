В Нижнем Тагиле семья на протяжении 10 лет платила за электроэнергию по завышенному тарифу. На протяжении всех лет жизни на проспекте Вагоностроителей они платили по тарифу газифицированного дома. Однако на деле в их квартире установлена электрическая плита.