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В Тагиле кондуктор высадила подростка, а в марте жители дышали диоксидом азота

7 апреля 2023, 15:35
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле кондуктор высадила подростка из трамвая, а в марте жители дышали диоксидом азота. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 7 апреля.

В марте превышения вредных веществ в воздухе Нижнего Тагила были зафиксированы в девять дней из 31. Чаще всего в воздухе преобладал диоксид азота, который негативно влияет на дыхательную систему человека.

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