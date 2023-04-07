Глава Омской области подал в отставку. Пока эксперты гадают, почему он уволился, журналисты TagilCity.ru предлагают поразмышлять, чем Александр Бурков будет заниматься далее. Со Свердловской областью Александр Бурков связан тем, что он один из авторов «уральских франков», экс-зампред свердловского правительства и бывший лидер лидер свердловского отделения «Справедливой России».