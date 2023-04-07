Posted Сегодня, 15:35
Published Сегодня, 15:35
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Updated Сегодня, 15:37
В марте превышения вредных веществ в воздухе Нижнего Тагила были зафиксированы в девять дней из 31. Чаще всего в воздухе преобладал диоксид азота, который негативно влияет на дыхательную систему человека.
Глава Омской области подал в отставку. Пока эксперты гадают, почему он уволился, журналисты TagilCity.ru предлагают поразмышлять, чем Александр Бурков будет заниматься далее. Со Свердловской областью Александр Бурков связан тем, что он один из авторов «уральских франков», экс-зампред свердловского правительства и бывший лидер лидер свердловского отделения «Справедливой России».
Кондуктор высадила 16-летнего подростка из салона трамвая в Нижнем Тагиле. Он забыл дома транспортную карту, а наличных для оплаты проезда у него не оказалось. Женщина мотивировала свой поступок тем, что думала, что юноше есть 18 лет.
Скоро начнутся суды, на которых экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман* выступит в качестве обвиняемого. Уголовные дела против высших муниципальных чиновников на Среднем Урале — довольно частое явление. Припоминаем самые известные судебные разбирательства.
* - признан иноагентом
Собака породы мальтипу оказалась в критическом состоянии после посещения груминг-салона «Гав и мяу» в Нижнем Тагиле. Хозяйка привезла подстричь пса, но через 15 минут позвонили и сказали, что собаке плохо. Ветеринар поставил диагноз - отравление неизвестного характера.