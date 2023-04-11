ЕВРАЗ объявил о невозможности выплат купонов по еврооблигациям из-за санкций. В пресс-релизе сказано, что купонный доход, подлежащий выплате 2 апреля 2023 года по Еврооблигациям со сроком погашения в 2024 году, выплачен не будет. При этом руководство подчеркивает, что осуществить выплаты они могли.