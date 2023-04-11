Posted Сегодня, 15:39
Published Сегодня, 15:39
Modified Сегодня, 15:41
Updated Сегодня, 15:41
После пожара в Бызово село посетили журналисты TagilCity.ru и узнали, как одна трагедия объединила всех жителей. ЧП случилось 9 апреля. Сгорели десять домов, часть из которых была нежилыми.
Из-за Z-наклейки на машине в Нижнем Тагиле разгорелся скандал. Тагильчанин Дмитрий посетил магазин «Строительный двор», где сотрудники склада оскорбили его, увидев наклейку.
Водителю внедорожника придется заплатить штраф за кота, которого он задавил насмерть. После того, как он сбил животное, мужчина самостоятельно обратился в Госавтоинспекцию для дачи объяснений.
ЕВРАЗ объявил о невозможности выплат купонов по еврооблигациям из-за санкций. В пресс-релизе сказано, что купонный доход, подлежащий выплате 2 апреля 2023 года по Еврооблигациям со сроком погашения в 2024 году, выплачен не будет. При этом руководство подчеркивает, что осуществить выплаты они могли.
Капремонтом дневного стационара и физиотерапевтического отделения Демидовской больницы в Нижнем Тагиле займется местное ООО «НС-Групп». Подрядчику нужно будет да 31 октября отремонтировать северный и южный флигеля «Ансамбля заводского госпиталя ДГБ», являющихся объектами культурного наследия.