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В Тагиле обозвали мужчину из-за наклейки, а ЕВРАЗ объявил о невыплатах по облигациям

11 апреля 2023, 15:39
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле сотрудники склада оскорбили мужчину из-за Z-наклейки, а ЕВРАЗ объявил о невыплатах по облигациям из-за санкций. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 11 апреля.

После пожара в Бызово село посетили журналисты TagilCity.ru и узнали, как одна трагедия объединила всех жителей. ЧП случилось 9 апреля. Сгорели десять домов, часть из которых была нежилыми. 

Что происходит на пепелище 10 сгоревших домов в селе Бызово под Нижним Тагилом
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Из-за Z-наклейки на машине в Нижнем Тагиле разгорелся скандал. Тагильчанин Дмитрий посетил магазин «Строительный двор», где сотрудники склада оскорбили его, увидев наклейку.

Сотрудники строительного магазина оскорбили тагильчанина из-за наклейки Z на машине
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Водителю внедорожника придется заплатить штраф за кота, которого он задавил насмерть. После того, как он сбил животное, мужчина самостоятельно обратился в Госавтоинспекцию для дачи объяснений.

Водителю, задавившему кота в селе под Нижним Тагилом, грозит штраф
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ЕВРАЗ объявил о невозможности выплат купонов по еврооблигациям из-за санкций. В пресс-релизе сказано, что купонный доход, подлежащий выплате 2 апреля 2023 года по Еврооблигациям со сроком погашения в 2024 году, выплачен не будет. При этом руководство подчеркивает, что осуществить выплаты они могли.

Инвесторы ЕВРАЗ пострадали от антироссийских санкций
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Капремонтом дневного стационара и физиотерапевтического отделения Демидовской больницы в Нижнем Тагиле займется местное ООО «НС-Групп». Подрядчику нужно будет да 31 октября отремонтировать северный и южный флигеля «Ансамбля заводского госпиталя ДГБ», являющихся объектами культурного наследия.

Два здания Демидовской больницы в Нижнем Тагиле отремонтирует местная компания
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