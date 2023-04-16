Два года прошло со дня гибели пятерых детей в Бызово под Нижним Тагилом. 15 апреля 2021 года дети сгорели в доме по улице Рябиновая. Им было от 1 до 8 лет. В Горноуральском городском округе объявили траур. В день трагедии двоих детей удалось спасти. Сейчас трехлетняя Варя и шестилетний Ярослав живут с мамой и ходят в сельский детский сад.