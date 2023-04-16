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Отопление отремонтируют в школе Тагила, а на рабочей неделе ожидаются магнитные бури

16 апреля 2023, 13:59
Фото: 1MI
Отопление отремонтируют в школе Нижнего Тагила, а на рабочей неделе ожидаются магнитные бури. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 15–16 апреля.

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Два года прошло со дня гибели пятерых детей в Бызово под Нижним Тагилом. 15 апреля 2021 года дети сгорели в доме по улице Рябиновая. Им было от 1 до 8 лет. В Горноуральском городском округе объявили траур. В день трагедии двоих детей удалось спасти. Сейчас трехлетняя Варя и шестилетний Ярослав живут с мамой и ходят в сельский детский сад.

Два года прошло со дня гибели пятерых детей в Бызово под Нижним Тагилом
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Магнитные бури до пяти баллов по девятибалльной шкале ожидаются в Нижнем Тагиле во второй половине апреля. Синоптики прогнозируют ее на вторник, четверг и пятницу — 18, 20 и 21 числа. Геомагнитная активность достигнет силы от четырех до пяти баллов.

Магнитные бури снова накроют Нижний Тагил
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На 7% подорожало молоко за год. В марте этого года его средняя стоимость составляет почти 67 рублей, а годом ранее литр стоил 62,05 рубля. В конце марта в Свердловской области этот продукт дороже всего обходился жителям Серова, Каменска-Уральского и Первоуральска.

На 4,5 рубля подорожало за год молоко в Свердловской области
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Капремонт системы отопления ожидает школу №80 на Черноисточинском шоссе, 13 в Нижнем Тагиле. На работы выделено 17,1 миллиона рублей. Заказчиком стал МКУ «Служба заказчика городского хозяйства». Заявки на тендер можно оправить до 24 апреля.

В Нижнем Тагиле капитально отремонтируют систему отопления в школе № 80 на Гальянке
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Пасмурная и прохладная погода ожидается в Нижнем Тагиле на рабочей неделе с 17 по 23 апреля. 17 и 18 апреля в дневное время воздух прогреется до +3 градусов, ночью ожидаются заморозки до -3 градусов. Осадки не прогнозируются.

Пасмурная и прохладная погода ожидается в Нижнем Тагиле
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Два года прошло со дня гибели пятерых детей в Бызово под Нижним Тагилом
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