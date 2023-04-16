Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
Редакция TagilCity делает подарки своим читателям за новости. Для этого нужно поделиться историями, прислать свои фото и видео в предложенные новости или личные сообщения группы во «ВКонтакте», а также в WhatsApp, Telegram по номеру +7 (965) 510-42-42. Итоги объявим в 20.00 27 апреля. А теперь расскажем о пяти главных событиях выходных.
Два года прошло со дня гибели пятерых детей в Бызово под Нижним Тагилом. 15 апреля 2021 года дети сгорели в доме по улице Рябиновая. Им было от 1 до 8 лет. В Горноуральском городском округе объявили траур. В день трагедии двоих детей удалось спасти. Сейчас трехлетняя Варя и шестилетний Ярослав живут с мамой и ходят в сельский детский сад.
Магнитные бури до пяти баллов по девятибалльной шкале ожидаются в Нижнем Тагиле во второй половине апреля. Синоптики прогнозируют ее на вторник, четверг и пятницу — 18, 20 и 21 числа. Геомагнитная активность достигнет силы от четырех до пяти баллов.
На 7% подорожало молоко за год. В марте этого года его средняя стоимость составляет почти 67 рублей, а годом ранее литр стоил 62,05 рубля. В конце марта в Свердловской области этот продукт дороже всего обходился жителям Серова, Каменска-Уральского и Первоуральска.
Капремонт системы отопления ожидает школу №80 на Черноисточинском шоссе, 13 в Нижнем Тагиле. На работы выделено 17,1 миллиона рублей. Заказчиком стал МКУ «Служба заказчика городского хозяйства». Заявки на тендер можно оправить до 24 апреля.
Пасмурная и прохладная погода ожидается в Нижнем Тагиле на рабочей неделе с 17 по 23 апреля. 17 и 18 апреля в дневное время воздух прогреется до +3 градусов, ночью ожидаются заморозки до -3 градусов. Осадки не прогнозируются.