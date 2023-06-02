Posted Сегодня, 14:31
Published Сегодня, 14:31
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
Фенолом и формальдегидом дышали жители Нижнего Тагила 31 мая. Превышения этих веществ в воздухе были зафиксированы на постах «Уральского УГМС». Превышение составило 1,2 ПДК.
Три управляющие компании из Нижнего Тагила обвинили в несоблюдении требований в области охраны окружающей среды. Против каждой были составлены протоколы об административном правонарушении, они переданы в суд. Им грозит штраф от 100 до 200 тысяч рублей.
Депутат Гордумы Римма Ильина не смогла обжаловать штраф за организацию незаконного митинга в защиту поселка Леневка. Ранее ей назначили штраф в размере 20 тысяч рублей. Решение оставили без изменений.
Риски от возможных затоплений плотины на улице Челюскинцев в Нижнем Тагиле оценят специалисты. Свою оценку они укажут в декларации безопасности, в которой будет указан возможный ущерб.
135,6 тысячи рублей придется заплатить тагильским супругам за ДТП с автобусом детского оздоровительного лагеря «Звездный». Авария произошла из-за колеи на дороге и нарушения ПДД.