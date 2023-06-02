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Депутат не смогла обжаловать штраф за митинг, а жители Нижнего Тагила дышали фенолом

2 июня 2023, 14:31
Фото: tagilcity.ru
Депутат не смогла обжаловать штраф за митинг, а жители Нижнего Тагила дышали фенолом. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 2 июня.

Фенолом и формальдегидом дышали жители Нижнего Тагила 31 мая. Превышения этих веществ в воздухе были зафиксированы на постах «Уральского УГМС». Превышение составило 1,2 ПДК.

Фенолом и формальдегидом дышали жители Нижнего Тагила 31 мая
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Три управляющие компании из Нижнего Тагила обвинили в несоблюдении требований в области охраны окружающей среды. Против каждой были составлены протоколы об административном правонарушении, они переданы в суд. Им грозит штраф от 100 до 200 тысяч рублей.

Три управляющие компании Нижнего Тагила судят за мусор
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Депутат Гордумы Римма Ильина не смогла обжаловать штраф за организацию незаконного митинга в защиту поселка Леневка. Ранее ей назначили штраф в размере 20 тысяч рублей. Решение оставили без изменений.

Депутат Ильина не смогла обжаловать штраф за организацию пикета под Нижним Тагилом
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Риски от возможных затоплений плотины на улице Челюскинцев в Нижнем Тагиле оценят специалисты. Свою оценку они укажут в декларации безопасности, в которой будет указан возможный ущерб.

Риск затопления из-за плотины на Челюскинцев оценят в Нижнем Тагиле
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135,6 тысячи рублей придется заплатить тагильским супругам за ДТП с автобусом детского оздоровительного лагеря «Звездный». Авария произошла из-за колеи на дороге и нарушения ПДД.

За ДТП с колеей и нарушением ПДД супруги из Нижнего Тагила заплатят лагерю 135 тысяч
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Фенолом и формальдегидом дышали жители Нижнего Тагила 31 мая
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