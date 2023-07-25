Posted Сегодня, 14:33
Published Сегодня, 14:33
Modified Сегодня, 14:35
Updated Сегодня, 14:35
Удаление Дмитрия Летникова с поста главы Горноуральского городского округа не поддержали местные депутаты. Их аргументы против этого решения стали известны из протокола совместного заседания постоянных депутатских комиссий.
Пропавший пони по кличке Туман найден. Лошадь нашли в ночь на 25 июля в лесу. С ней все в порядке. Сейчас животное находится в конном клубе вместе с остальными особями.
Ремонтом светофора на Фрунзе — Космонавтов занимаются специалисты Центра организации движения Нижнего Тагила. Автолюбители обратили внимание, что теперь на перекрестке есть проблема с камерами фотофиксации нарушений.
На Вагонке готовятся к возведению нового храма. Он расположится около Кургана Памяти в районе улицы Володарского. Подготовительные работы уже ведутся, в вот о сроках возведения храма говорить пока рано.
Светофоры устанавливают на улице Выйская, по которой теперь осуществляется двухсторонне движение. Ранее тагильчане жаловались на аварийную обстановку для пешеходов и водителей в этой местности.