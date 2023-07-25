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Летникова не уберут с должности после скандала, а в Тагиле появится новый храм

25 июля 2023, 14:33
Фото: Midjourney
Летникова не уберут с должности после скандала с путевками, а в Нижнем Тагиле появится новый храм. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 25 июля.

Удаление Дмитрия Летникова с поста главы Горноуральского городского округа не поддержали местные депутаты. Их аргументы против этого решения стали известны из протокола совместного заседания постоянных депутатских комиссий.

«Деяние предыдущего главы?». Что сказали депутаты ГГО об отказе отстранять Летникова
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Пропавший пони по кличке Туман найден. Лошадь нашли в ночь на 25 июля в лесу. С ней все в порядке. Сейчас животное находится в конном клубе вместе с остальными особями.

Пропавший в Нижнем Тагиле пони по кличке Туман нашлась в лесу
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Ремонтом светофора на Фрунзе — Космонавтов занимаются специалисты Центра организации движения Нижнего Тагила. Автолюбители обратили внимание, что теперь на перекрестке есть проблема с камерами фотофиксации нарушений.

«Штрафы за проезд на зеленый»: водители Нижнего Тагила жалуются на светофор по Фрунзе
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На Вагонке готовятся к возведению нового храма. Он расположится около Кургана Памяти в районе улицы Володарского. Подготовительные работы уже ведутся, в вот о сроках возведения храма говорить пока рано.

Новый храм появится на Вагонке в Нижнем Тагиле
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Светофоры устанавливают на улице Выйская, по которой теперь осуществляется двухсторонне движение. Ранее тагильчане жаловались на аварийную обстановку для пешеходов и водителей в этой местности.

«Создается аварийная ситуация»: водители Нижнего Тагила о двусторонней улице Выйская
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