Почти сотня человек попалась на нелегальной сдаче квартир в аренду в Нижнем Тагиле, в Реже в выходные были траурные дни, а продукты в Свердловской области подорожали. Об этих и других интересных событиях за 5 и 6 августа читайте в подборке TagilCity.ru.

Сюжет Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле