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Дни траура, подорожавшие продукты и нелегальная сдача квартир в Нижнем Тагиле

6 августа 2023, 13:26
Фото: Midjourney
Почти сотня человек попалась на нелегальной сдаче квартир в аренду в Нижнем Тагиле, в Реже в выходные были траурные дни, а продукты в Свердловской области подорожали. Об этих и других интересных событиях за 5 и 6 августа читайте в подборке TagilCity.ru.

На нелегальной сдаче квартир в аренду в Нижнем Тагиле попались почти 100 жителей. Все они будут привлечены к ответственности. Выявляются такие граждане во время работы с правоохранительными органами и местными управляющими компаниями, а также при отработке жалоб жителей.

Почти 100 человек попались на нелегальной аренде в Нижнем Тагиле
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О гибели на спецоперации троих бойцов из Режа стало известно 5 августа. Один служил фельдшером и выполнял гуманитарную миссию. Двое других также погибли как герои. В связи с этим выходные 5 и 6 августа были объявлены траурными днями.

Выходные объявлены траурными днями в Реже из-за погибших на СВО бойцов
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Овощи и некоторые другие продукты резко подорожали в Свердловской области. Это случилось за неделю с 24 по 31 июля. Наибольший рост стоимости показали огурцы — они прибавили 10,61% процента цены и торгуются по 89,86 рублей за килограмм. Также подорожали морковь (2,57%), свекла (1,74%) и помидоры (2,21%) — их цены доходят до 76,07, 51,42 и 132,31 рубля за килограмм соответственно.

Морковь и помидоры резко подорожали в Свердловской области
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Неизвестные в Нижнем Тагиле вытолкали из автомобиля собаку и уехали. Произошло это на конечной остановке маршрута №15. Однако, по словам владельцев, пса никто не бросал.

Неизвестные на кроссовере оставили собаку на остановке в Нижнем Тагиле и уехали
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Сети ГГМ были временно подключены к Верхне-Выйскому гидроузлу. Теперь у жителей района есть вода. Но не у всех. В частности, вода в некоторых домах доходит до третьего этажа. В части домов отключено специальное оборудование, которое увеличивает напор воды. Поэтому она также не доходит до верхних этажей.

В Нижнем Тагиле ГГМ временно подключили к Верхне-Выйскому гидроузлу
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#Ирина Кирилова#Свердловская область#Нижний Тагил#Реж#Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле#Общество#18+#Аренда#Траур#Вода#Животные#Собака
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