Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
На нелегальной сдаче квартир в аренду в Нижнем Тагиле попались почти 100 жителей. Все они будут привлечены к ответственности. Выявляются такие граждане во время работы с правоохранительными органами и местными управляющими компаниями, а также при отработке жалоб жителей.
О гибели на спецоперации троих бойцов из Режа стало известно 5 августа. Один служил фельдшером и выполнял гуманитарную миссию. Двое других также погибли как герои. В связи с этим выходные 5 и 6 августа были объявлены траурными днями.
Овощи и некоторые другие продукты резко подорожали в Свердловской области. Это случилось за неделю с 24 по 31 июля. Наибольший рост стоимости показали огурцы — они прибавили 10,61% процента цены и торгуются по 89,86 рублей за килограмм. Также подорожали морковь (2,57%), свекла (1,74%) и помидоры (2,21%) — их цены доходят до 76,07, 51,42 и 132,31 рубля за килограмм соответственно.
Неизвестные в Нижнем Тагиле вытолкали из автомобиля собаку и уехали. Произошло это на конечной остановке маршрута №15. Однако, по словам владельцев, пса никто не бросал.
Сети ГГМ были временно подключены к Верхне-Выйскому гидроузлу. Теперь у жителей района есть вода. Но не у всех. В частности, вода в некоторых домах доходит до третьего этажа. В части домов отключено специальное оборудование, которое увеличивает напор воды. Поэтому она также не доходит до верхних этажей.