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Published Сегодня, 16:20

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Updated Сегодня, 16:23

Газманов выступил на Дне города, а тагильчане пожаловались на «праздничные» выбросы

Газманов выступил на Дне города, а тагильчане пожаловались на «праздничные» выбросы

13 августа 2023, 16:20
Фото: Midjourney
Газманов выступил на Дне города, а жители Нижнего Тагила пожаловались на «праздничные» выбросы. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 12–13 августа.

Народный артист РФ Олег Газманов поздравил Нижний Тагил с Днем города-2023 и провел часовой концерт. Перед концертом певец рассказал журналистам о своих хобби — физкультуре, пробежках, катании на сапе, прогулках с собакой.

Народный артист РФ Олег Газманов поздравил Нижний Тагил с Днем города-2023
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На выбросы, нависшие над Нижним Тагилом в День города, пожаловались тагильчане. Туман темного цвета с химическим запахом заметили на Вагонке 12 августа.

«Нельзя хотя бы в праздник людей пощадить»: выбросы на День города в Нижнем Тагиле
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Маскировочные сети для бойцов на СВО плели прямо в День города. Таким образом общественная организация «Искра жизни» привлекала волонтеров. Некоторые ее участники ждут родных с СВО.

Маскировочные сети для бойцов СВО в День города в Нижнем Тагиле
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Труп 36-летнего мужчины обнаружен на ГГМ на Гальянке в Нижнем Тагиле. Рядом с ним лежал велосипед. В СУ СК провели осмотр места происшествия, опросили очевидцев и теперь проводят проверку. Тело отправлено на судмедэкспертизу.

Труп мужчины с велосипедом обнаружен на ГГМ в Нижнем Тагиле
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В День города на Лисьей горе прошли народные гуляния. Также все желающие могли поучаствовать в создании нового арт-объекта «Сердце Тагила». А еще весь день работала мастерская самоцветов.

Будущий арт-объект «Сердце Тагила» ждёт своих создателей на Лисьей горе
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#Дарья Сорокина#Нижний Тагил#Выбросы#День города#Выступление#Труп#Велосипед#Арт-объект#Общество#Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле#Свердловская область#Екатеринбург
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Народный артист РФ Олег Газманов поздравил Нижний Тагил с Днем города-2023
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