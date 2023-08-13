Газманов выступил на Дне города, а тагильчане пожаловались на «праздничные» выбросы

Posted Сегодня, 16:20
Published Сегодня, 16:20
Modified Сегодня, 16:23
Updated Сегодня, 16:23
Народный артист РФ Олег Газманов поздравил Нижний Тагил с Днем города-2023 и провел часовой концерт. Перед концертом певец рассказал журналистам о своих хобби — физкультуре, пробежках, катании на сапе, прогулках с собакой.
На выбросы, нависшие над Нижним Тагилом в День города, пожаловались тагильчане. Туман темного цвета с химическим запахом заметили на Вагонке 12 августа.
Маскировочные сети для бойцов на СВО плели прямо в День города. Таким образом общественная организация «Искра жизни» привлекала волонтеров. Некоторые ее участники ждут родных с СВО.
Труп 36-летнего мужчины обнаружен на ГГМ на Гальянке в Нижнем Тагиле. Рядом с ним лежал велосипед. В СУ СК провели осмотр места происшествия, опросили очевидцев и теперь проводят проверку. Тело отправлено на судмедэкспертизу.
В День города на Лисьей горе прошли народные гуляния. Также все желающие могли поучаствовать в создании нового арт-объекта «Сердце Тагила». А еще весь день работала мастерская самоцветов.