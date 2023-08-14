Семье из Салды отказывают в продаже продуктов, а жители Тагила жалуются на запах

Три легковых автомобиля на улице Алтайская в ночь с 12 на 13 проехали на красный сигнал светофора, а также пересекли двойную сплошную. Нарушители попали на видео авторегистратора. По случайности на дороге не было людей — хотя в это время было многолюдно после салюта.