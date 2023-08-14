Семье из Салды отказывают в продаже продуктов, а жители Тагила жалуются на запах

Posted Сегодня, 14:37
Published Сегодня, 14:37
Modified Сегодня, 14:39
Updated Сегодня, 14:39
Продавщица отказалась продавать продукты детям одной из жительниц Нижней Салды. Это произошло после конфликта: женщина отправила сына в магазин с 5-тысячной купюрой. В сдаче оказалась одна фальшивая купюра. Деньги в магазине заменили, однако после этого семье здесь не продают продукты.
Три легковых автомобиля на улице Алтайская в ночь с 12 на 13 проехали на красный сигнал светофора, а также пересекли двойную сплошную. Нарушители попали на видео авторегистратора. По случайности на дороге не было людей — хотя в это время было многолюдно после салюта.
На темный дым от выбросов и неприятный запах с коксохимического завода пожаловались тагильчане утром 14 августа. Серый дым в небе над заводом был заметен на Вагонке. Неприятный запах ощущался в случае открытия окна.
Цена на свежую капусту в июле составила порядка 65,72 рубля. Таким образом ровно за год этот овощ подорожал 99,32%. Подорожание за год зафиксировано на все овощи — картофель, морковь, лук и другие.
Два тагильчанина в День города на Вагонке грузили тротуарную плитку в свой автомобиль. Очевидцы считают, что они делали это незаконно, воспользовавшись тем, что горожане и стражи порядка были увлечены салютом.