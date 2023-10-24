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Posted 24 октября, 14:58

Published 24 октября, 14:58

Modified 24 октября, 15:00

Updated 24 октября, 15:00

В воздухе Тагила опять превышение выбросов и как лифт угрожает человеку

В воздухе Тагила опять превышение выбросов и как лифт угрожает человеку

24 октября 2023, 14:58
Фото: Midjourney
Сероводород превысил норму выбросов в воздухе Нижнего Тагила. Автомобилисты Екатеринбурга повально меняют резину, тагильчане жалуются на очередной рост цен на такси, а также кому подарят 130 винтовок и почему опасны лифты: самое важное, что произошло 24 октября в Нижнем Тагиле и не только.

Замеры, которые провели журналисты TagilCity.ru 24 октября с помощью газоанализатора, показали, что в Нижнем Тагиле в очередной раз в воздухе превышение нормы сероводорода в 1,25 раза.

Облако выбросов и неприятный запах. Сероводород превысил норму в воздухе Тагила
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Очевидцы сняли на видео, как десятки автомобилистов Екатеринбурга в темное время суток занимают очередь на замену шин прямо на дороге, так как на территории самой шиномонтажки уже нет места. В комментариях пользователи предположили, что причиной для такого ажиотажа послужила смена погоды.

Автомобилисты штурмуют шиномонтажи в Екатеринбурге
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24 октября в Нижнем Тагиле из-за резко и обильно выпавшего снега многие горожане были вынуждены пользоваться услугами такси. Тагильчане неприятно удивлены фактом, что агрегатор такси воспользовался ситуацией и задрал цены.

В Нижнем Тагиле выпал снег и выросли цены на такси
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1,26 миллиона рублей выделено на покупку 130 пневматических винтовок для центра патриотического воспитания в Нижнем Тагиле. Объявил закупку «Городской дворец молодежи». В документации отмечается, что товар должен быть новым и находиться в упаковке. Заявки на электронный аукцион от потенциальных подрядчиков принимаются до 30 октября 2023 года.

130 пневматических винтовок получит центр патриотического воспитания в Нижнем Тагиле
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Мать с коляской зажало в лифте в Нижнем Тагиле. Женщина провисела между этажами 35 минут, прежде чем ее спасли. С различными травмами и переломами она была доставлена в больницу. Ей уже сделали операцию. Ребенок не пострадал. Проводится проверка. 

В Нижнем Тагиле мать с коляской зажевало в лифте
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