В воздухе Тагила опять превышение выбросов и как лифт угрожает человеку

Posted 24 октября, 14:58
Published 24 октября, 14:58
Modified 24 октября, 15:00
Updated 24 октября, 15:00
Замеры, которые провели журналисты TagilCity.ru 24 октября с помощью газоанализатора, показали, что в Нижнем Тагиле в очередной раз в воздухе превышение нормы сероводорода в 1,25 раза.
Очевидцы сняли на видео, как десятки автомобилистов Екатеринбурга в темное время суток занимают очередь на замену шин прямо на дороге, так как на территории самой шиномонтажки уже нет места. В комментариях пользователи предположили, что причиной для такого ажиотажа послужила смена погоды.
24 октября в Нижнем Тагиле из-за резко и обильно выпавшего снега многие горожане были вынуждены пользоваться услугами такси. Тагильчане неприятно удивлены фактом, что агрегатор такси воспользовался ситуацией и задрал цены.
1,26 миллиона рублей выделено на покупку 130 пневматических винтовок для центра патриотического воспитания в Нижнем Тагиле. Объявил закупку «Городской дворец молодежи». В документации отмечается, что товар должен быть новым и находиться в упаковке. Заявки на электронный аукцион от потенциальных подрядчиков принимаются до 30 октября 2023 года.
Мать с коляской зажало в лифте в Нижнем Тагиле. Женщина провисела между этажами 35 минут, прежде чем ее спасли. С различными травмами и переломами она была доставлена в больницу. Ей уже сделали операцию. Ребенок не пострадал. Проводится проверка.