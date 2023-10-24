В воздухе Тагила опять превышение выбросов и как лифт угрожает человеку

Очевидцы сняли на видео, как десятки автомобилистов Екатеринбурга в темное время суток занимают очередь на замену шин прямо на дороге, так как на территории самой шиномонтажки уже нет места. В комментариях пользователи предположили, что причиной для такого ажиотажа послужила смена погоды.