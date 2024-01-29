Известна личность мужчины, погибшего во время пожара в квартире в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
В одной из квартир произошел пожар. При тушении пожара было обнаружено тело мужчины, проживавшего в этой квартире.
Предполагается, что погибший пострадал от отравления продуктами горения и задымления помещения. Вместе с тем для выявления причин произошедшего будут проведены соответствующие процессуальные меры.
По информации пресс-службы Главного управления МВД, личность погибшего мужчины уже установлена. Им был мужчина 1947 года рождения. Сотрудники правоохранительных органов отмечают, что очаг пожара находился в комнате рядом с диваном. Скорее всего, инцидент произошел из-за нарушений правил пожарной безопасности.
Ранее сообщалось, что в школе в Екатеринбурге произошел пожар.