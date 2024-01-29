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Posted Сегодня, 11:02

Published Сегодня, 11:02

Modified Сегодня, 11:04

Updated Сегодня, 11:04

В Екатеринбурге установлена личность мужчины, найденного во время пожара

Известна личность мужчины, погибшего во время пожара в квартире в Екатеринбурге

29 января 2024, 11:02
Фото: 1MI

В Екатеринбурге установлена личность мужчины, найденного во время пожара

Следователи СК РФ региона проводят расследование по факту пожара, в результате которого погиб мужчина в Екатеринбурге.

В одной из квартир произошел пожар. При тушении пожара было обнаружено тело мужчины, проживавшего в этой квартире.

Предполагается, что погибший пострадал от отравления продуктами горения и задымления помещения. Вместе с тем для выявления причин произошедшего будут проведены соответствующие процессуальные меры.

По информации пресс-службы Главного управления МВД, личность погибшего мужчины уже установлена. Им был мужчина 1947 года рождения. Сотрудники правоохранительных органов отмечают, что очаг пожара находился в комнате рядом с диваном. Скорее всего, инцидент произошел из-за нарушений правил пожарной безопасности.

Ранее сообщалось, что в школе в Екатеринбурге произошел пожар.

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