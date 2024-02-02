Отсутствие санитарной зоны ЕВРАЗа, строительство газопровода и новые светофоры

Posted Сегодня, 20:47
Published Сегодня, 20:47
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Updated Сегодня, 20:49
В Нижнем Тагиле ЕВРАЗ НТМК до сих пор не разработал проект санитарно-защитной зоны, хотя суд уже вынес решение с требованием о его создании. Завод попросил отсрочку на год. Этот вопрос тянется уже много лет, и договор на разработку проекта был подписан восемь лет назад. Ранее представители комбината ссылались на трудности, связанные с коронавирусной инфекцией. Теперь сроки вновь сорваны.
Нижний Тагил в поисках претендента на строительство нового газопровода. Проект оценили в 16 млн рублей. Все работы, список которых включен в условия контракта, необходимо выполнить в срок, который также будет прописан в договоре. Также подрядчик обязуется вести гарантийную ответственность в течении 7 лет. Всего по условиям работы, строительство пройдет на 7 улицах города.
Команда по хоккею из Нижнего Тагила, известная под названием «Разведчик», вышла в финал областного состязания «Золотая шайба». По словам их педагога Константина Воронина, ребята показали лучшие результаты среди команд, которые участвовали в этапе состязаний.
Совсем молодые тагильчане, воспитанники Дома детского творчества, приняли участие в акции «Письмо водителю». Акция проходит по всей стране и не обошла стороной Нижний Тагил. Дети подготовили рисунки и письма для тагильских водителей.
Водители в Нижнем Тагиле уже успели отметить то, как изменился режим проезда на Свердловском шоссе. Речь идет об аварийном участке у торговых центров. Новые фазы работы светофоров теперь помогают избегать опасные ситуации на дороге.