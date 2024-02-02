Отсутствие санитарной зоны ЕВРАЗа, строительство газопровода и новые светофоры

В Нижнем Тагиле ЕВРАЗ НТМК до сих пор не разработал проект санитарно-защитной зоны, хотя суд уже вынес решение с требованием о его создании. Завод попросил отсрочку на год. Этот вопрос тянется уже много лет, и договор на разработку проекта был подписан восемь лет назад. Ранее представители комбината ссылались на трудности, связанные с коронавирусной инфекцией. Теперь сроки вновь сорваны.