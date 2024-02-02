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Отсутствие санитарной зоны ЕВРАЗа, строительство газопровода и новые светофоры

Отсутствие санитарной зоны ЕВРАЗа, строительство газопровода и новые светофоры

2 февраля 2024, 20:47
Фото: Изображение Midjourney
Уже который год не решается проблема с отсутствием санитарно-защитной зоны ЕВРАЗа. В Нижнем Тагиле выделено 16 млн рублей на строительство нового газопровода. Тагильские хоккеисты в финале областного турнира, а также дети, письма и водители: самое важное, что произошло за 2 февраля в Нижнем Тагиле.
Видео: tagilcity.ru

В Нижнем Тагиле ЕВРАЗ НТМК до сих пор не разработал проект санитарно-защитной зоны, хотя суд уже вынес решение с требованием о его создании. Завод попросил отсрочку на год. Этот вопрос тянется уже много лет, и договор на разработку проекта был подписан восемь лет назад. Ранее представители комбината ссылались на трудности, связанные с коронавирусной инфекцией. Теперь сроки вновь сорваны. 

В Нижнем Тагиле продолжается эпопея с санитарно-защитной зоной ЕВРАЗ НТМК
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Нижний Тагил в поисках претендента на строительство нового газопровода. Проект оценили в 16 млн рублей. Все работы, список которых включен в условия контракта, необходимо выполнить в срок, который также будет прописан в договоре. Также подрядчик обязуется вести гарантийную ответственность в течении 7 лет. Всего по условиям работы, строительство пройдет на 7 улицах города.

На строительство газопровода на семи улицах Нижнего Тагила выделено более 16 млн
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Команда по хоккею из Нижнего Тагила, известная под названием «Разведчик», вышла в финал областного состязания «Золотая шайба». По словам их педагога Константина Воронина, ребята показали лучшие результаты среди команд, которые участвовали в этапе состязаний.

Хоккеисты из Нижнего Тагила вышли в финал престижного турнира
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Совсем молодые тагильчане, воспитанники Дома детского творчества, приняли участие в акции «Письмо водителю». Акция проходит по всей стране и не обошла стороной Нижний Тагил. Дети подготовили рисунки и письма для тагильских водителей.

Дети из Нижнего Тагила написали письма водителям
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Водители в Нижнем Тагиле уже успели отметить то, как изменился режим проезда на Свердловском шоссе. Речь идет об аварийном участке у торговых центров. Новые фазы работы светофоров теперь помогают избегать опасные ситуации на дороге. 

Водители оценили новые фазы светофора на Свердловском шоссе в Нижнем Тагиле
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#Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле#Нижний Тагил#Эксклюзив#Свердловская область#Видео#Екатеринбург#Артем Карнаухов
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