Жалобы на «косяки» Коксохима, беременная в ДТП, корь и пьяные водители

Тагильчане в который раз пожаловались на смог с Коксохима. Медики ходят по квартирами, ищут заболевших и ставят прививки, а также скора, ДТП, большой спектакль «Маленького театра» и сколько пьяных за рулем поймали за сутки: самое важное, что произошло за 10 и 11 февраля в Нижнем Тагиле.

Сюжет Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле