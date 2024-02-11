Жалобы на «косяки» Коксохима, беременная в ДТП, корь и пьяные водители

Posted Вчера, 18:43
Published Вчера, 18:43
Modified Вчера, 18:45
Updated Вчера, 18:45
В мире есть множество стабильных вещей и выбросы с Коксохима — одна из них. В субботу, 10 февраля, в районе Вагонки местным жителям вновь пришлось дышать серо-красными облаками. Над предприятием валил густой дым, и сильный ветер разнес облако выброса по городу.
В Нижнем Тагиле уже есть зарегистрированный случай кори, и медики обходят каждую квартиру в доме, в которой обнаружился заболевший. Корь была выявлена у жителя Вагонки по улице Бобкова в доме №2.
Утром, 11 февраля, в Нижнем Тагиле на перекрестке Газетная — Красноармейская карета скорой помощи столкнулась с автохамом. Скорая ехала по правилам, с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом. На борту находилась беременная. Она торопилась на роды. К счастью, ни роженица, ни ее дети не пострадали. Женщина стала мамой двойни.
В «Маленьком театре» в Нижнем Тагиле была представлена премьера спектакля по роману «Циники» Анатолия Мариенгофа, в постановке режиссера Татьяны Захаровой. Спектакль рассказывает о любви во время революции, голоде, сломанных судьбах, боли и смерти. Это не просто театральное представление, это отражение жизни. Больше информации можно найти в материале TagilCity.ru.
В Свердловской области за сутки 60 водителей были отстранены от управления автомобилями. 21 человек был задержан в состоянии опьянения, а шестеро отказались пройти медицинское освидетельствование. 24 человека были пойманы без водительских прав, а еще семеро ранее были лишены права управления автомобилем. Всем им грозят штрафы, а троим из них уголовная ответственность.