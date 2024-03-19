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Мэрия Екатеринбурга: надпись «Правда жизни, обман смерти» замазали по ошибке

В мэрии Екатеринбурга объяснили исчезновение надписи «Правда жизни, обман смерти»

19 марта 2024, 13:36
Фото: Ural Mash

Мэрия Екатеринбурга: надпись «Правда жизни, обман смерти» замазали по ошибке

Арт-объект «Правда жизни, обман смерти» на доме в Екатеринбурге был замазан по ошибке, так как коммунальщики приняли его за проделки вандалов.

Дом на улице Фурманова обслуживает УК «Единый стандарт». Ее сотрудники сочли лозунг «Правда жизни, обман смерти» работой вандалов и замазали, пишет Ural Mash со ссылкой на мэрию Екатеринбурга.

Арт-объект создал художник из Екатеринбурга Тимофей Радя. Надпись находилась на крыше дома четыре года, с апреля 2020-го.

Фото: Ural Mash

Ранее также стало известно об исчезновении с корпуса Приборостроительного завода еще одной работы Тимофея Ради — арт-объекта «Кто мы, откуда, куда мы идем».

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Однако из-за общественного резонанса надпись снова открыли. Напомним, что на территории Приборостроительного завода в будущем появится православный храм.

После закрытия арт-объекта общественники переместили надпись на Плотинку.

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#Общество#Управляющая компания#Арт-объект#Екатеринбург#Мэрия Екатеринбурга#Дарья Бобровицкая
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