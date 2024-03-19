В мэрии Екатеринбурга объяснили исчезновение надписи «Правда жизни, обман смерти»

Мэрия Екатеринбурга: надпись «Правда жизни, обман смерти» замазали по ошибке

Арт-объект «Правда жизни, обман смерти» на доме в Екатеринбурге был замазан по ошибке, так как коммунальщики приняли его за проделки вандалов.