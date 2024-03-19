В мэрии Екатеринбурга объяснили исчезновение надписи «Правда жизни, обман смерти»

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
Дом на улице Фурманова обслуживает УК «Единый стандарт». Ее сотрудники сочли лозунг «Правда жизни, обман смерти» работой вандалов и замазали, пишет Ural Mash со ссылкой на мэрию Екатеринбурга.
Арт-объект создал художник из Екатеринбурга Тимофей Радя. Надпись находилась на крыше дома четыре года, с апреля 2020-го.
Ранее также стало известно об исчезновении с корпуса Приборостроительного завода еще одной работы Тимофея Ради — арт-объекта «Кто мы, откуда, куда мы идем».
Однако из-за общественного резонанса надпись снова открыли. Напомним, что на территории Приборостроительного завода в будущем появится православный храм.
После закрытия арт-объекта общественники переместили надпись на Плотинку.