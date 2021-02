Гроб у мэрии и полуголый мужчина. Итоги дня в Свердловской области

Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 5 февраля.

В Екатеринбурге женщина привезла гроб с телом своей умершей матери к зданию администрации. Она пыталась похоронить маму рядом с отцом на местном кладбище и получила соответствующее разрешение. Однако, при попытке раскопать могилу, в земле обнаружили еще один гроб. Екатеринбурженке запретили использовать данный участок и она направилась под окна мэрии с телом покойницы в гробу. В итоге свердловчанка решила кремировать родственницу, а прах подкопать в могилу отца. В Екатеринбурге местная жительница привезла гроб к зданию администрации города Председатель СК России Александр Бастыркин взял на контроль проверку по жалобе жителя Екатеринбурга. Пожилой свердловчанин проживает в пятиэтажке. В 2012 году в 15 метрах от его окон возвели многоэтажное здание. Экспертиза в 2014 году показала, что из-за этого в квартире пенсионера недостаточно света и застройщика через суд обязали устранить нарушение, однако это требование выполнено не было. Тогда мужчина написал обращение председателю СКР. Бастрыкин взял на контроль проблему жителя Екатеринбурга с темнотой в квартире В центре Нижнего Тагила на улице Газетная местные жители стали свидетелями как мужчина в одних трусах бегал по кварталу. Сначала он ходил по двору около гимназии № 18, а затем выбежал на дорогу. Мужчина бегал за автомобилями и останавливал их. В окно водителя одного из транспортных средств он ударил кулаком. Очевидцы вызвали полицию. Стражи порядка надели на мужчину наручники и увели в полицейский автомобиль. В Нижнем Тагиле мужчина в трусах бегал рядом с гимназией № 18 и останавливал машины В Свердловской области за минувшие сутки выявлен 331 случай COVID-19, из них 19 — в Нижнем Тагиле. В общей сложности за время эпидемии в регионе зарегистрирован 72 151 случай заболевания коронавирусом, 4 340 из заразившихся — тагильчане. В тяжелом состоянии в больницах находятся 329 человек. 153 больных подключены к аппаратам ИВЛ. Из медицинских учреждений Среднего Урала выписали по выздоровлению 64 853 за период пандемии, из них 346 за минувшие 24 часа. В общей сложности коронавирус привел к смерти 64 853 свердловчан, из них 15 человек скончались от инфекции за период с 4 по 5 февраля. В Нижнем Тагиле за прошедшие сутки выявлено 19 новых случаев COVID-19

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter