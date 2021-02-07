Смертельные ДТП и потасовка пьяных подростков. Итоги дня в Свердловской области

7 февраля в Свердловской области зафиксировано семь дорожно-транспортных происшествий, в которых было повреждено около 28 автомобилей. В общей сложности в авариях пострадало два человека. Они были госпитализированы в больницы. Одного из водителей пришлось извлекать гидравлическим инструментом, поскольку мужчину зажало. Пять граждан, включая детей восьми и десяти лет, получили травмы, несовместимые с жизнью. Сегодня на трассе Екатеринбург-Челябинск также столкнулись около 20 автомобилей. Это образовало пробку.