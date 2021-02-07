Смертельные ДТП и потасовка пьяных подростков. Итоги дня в Свердловской области

Смертельные ДТП и потасовка пьяных подростков. Итоги дня в Свердловской области

Сегодня, 19:29ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 7 февраля.

7 февраля в Свердловской области зафиксировано семь дорожно-транспортных происшествий, в которых было повреждено около 28 автомобилей. В общей сложности в авариях пострадало два человека. Они были госпитализированы в больницы. Одного из водителей пришлось извлекать гидравлическим инструментом, поскольку мужчину зажало. Пять граждан, включая детей восьми и десяти лет, получили травмы, несовместимые с жизнью. Сегодня на трассе Екатеринбург-Челябинск также столкнулись около 20 автомобилей. Это образовало пробку.

В Нижнем Тагиле ушла из жизни второй директор туристического клуба «Азимут» Ирина Самойлова. Прощание с ней состоится 9 февраля в 11.30 в «Реквиеме». Для жителей Вагонки будет организован трансфер на автобусах.

В Свердловской области в связи с погодными условиями было ограничено движение автобусов на четырех участках трасс. Это связано с уборкой снега. Движение общественного транспорта было ограничено на автодорогах:

  • Екатеринбург-Невьянск на 1-41 километре;
  • Екатеринбург-Алапаевск на 105-145 километре;
  • Верхняя Синячиха-Ирбит на 1-50 километре;
  • Нижняя Салда-Алапаевск на 30-80 километре.

В Екатеринбурге подралась толпа несовершеннолетних. Подростки, по словам очевидцев, находились в состоянии алкогольного опьянения. Они толпой избивали одного человека, а затем нанесли травмы местным жителям, которые попросили их успокоиться. В результате в отделение полиции были доставлены 15 задержанных. 11 человек оказались несовершеннолетними.

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