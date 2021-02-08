Вмерзшие в лед автомобили и массовое ДТП. Итоги дня в Свердловской области

Вмерзшие в лед автомобили и массовое ДТП. Итоги дня в Свердловской области

Сегодня, 20:39ОбществоPhoto: Отдел пропаганды ГИБДД
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 8 февраля.

Сегодня в Нижнем Тагиле из-за коммунальной аварии на Уральском проспекте, 36 автомобили вмерзли в лед. Очевидцы сообщили, что вода потекла еще 7 февраля вечером, однако «Водоканал» приехал для устранения аварии только утром. Редакция TagilCity.ru выяснила, в каких случаях положены выплаты от страховой компании за повреждение транспортных средств в подобных ситуациях. Оказалось, для этого нужно, чтобы автомобиль был застрахован по КАСКО. В противном случае пострадавшим придется обращаться с управляющую компанию и администрацию города. Кроме того, необходимо провести независимую экспертизу с участием всех сторон. В случае несогласия с суммой компенсации, пострадавшим придется подавать в суд.

В Нижнем Тагиле в массовом ДТП на перекрестке улиц Челюскинцев и Береговая-Ударная пострадали двое взрослых и ребенок. 8 февраля в 13.30 водитель автомобиля «ГАЗель» не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения. В результате он столкнулся с автомобилями Mazda CX-5 и Lada Kalina. В результате аварии 11-летняя пассажирка Mazda, а также оба водителя легковых машин получили травмы грудной клетки. После осмотра врачей они были отпущены домой.

В Березовском из окна 14-этажного дома на улице Гагарина выпала из окна девочка и разбилась насмерть. Прохожие вызвали скорую помощь, однако она умерла до приезда бригады. По словам свидетелей, погибшая была одета в легкую одежду. Свидетели происшествия осмотрели окна дома, но они все были закрытыми.

В Нижнем Тагиле и Свердловской области из-за аномальных морозов объявлено экстренное предупреждение. С 9 по 13 февраля в регионе ожидается похолодание до температуры воздуха ниже обычной на семь градусов. Тагильчан предупреждают о возможных обморожениях и простудных заболеваниях. Кроме того, в морозы повышаются случаи возникновения коммунальных аварий и перебоев в снабжении газом, теплом и электричеством.

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